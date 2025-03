Interactive Brokers nombró a Lori Conkling como miembro de su Junta Directiva

GREENWICH, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--mar. 8, 2025--

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un bróker electrónico global y automatizado, anunció la designación de Lori Conkling como directora independiente de la empresa.

La Sra. Conkling aportará grandes conocimientos a Interactive Brokers. Como directora de Licencias de TV y Cine en Netflix, supervisa la adquisición de contenidos y el desarrollo de negocios para sus plataformas con y sin publicidad. Antes de unirse a Netflix, ocupó cargos directivos en Google, como el de directora global de TV, Cine y Deportes para YouTube y YouTube TV.

“Estamos muy contentos con la designación de Lori para la Junta Directiva y esperamos aprovechar su experiencia para mejorar nuestro perfil en el entorno de los medios”, afirmó Thomas Peterffy, fundador y presidente de Interactive Brokers. “Como ejecutiva sénior con más de 25 años de experiencia en los medios de comunicación, la Sra. Conkling será un recurso valioso para nuestra estrategia en medios de comunicación y la construcción de conciencia de marca”.

La Sra. Conkling también se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva de Estrategia y Desarrollo de Negocios para Empresas Digitales en NBCUniversal, vicepresidenta ejecutiva de Distribución para Estados Unidos y Canadá en A+E Networks, y vicepresidenta de Cuentas Nacionales para Disney y ESPN. Inició su carrera en Accenture, donde analizó y desarrolló estrategias corporativas para editoriales y empresas de cine y telecomunicaciones.

La Sra. Conkling cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (M.B.A.) de la Fuqua School of Business de la Universidad de Duke y una Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad del Sur de California. Además, forma parte de las juntas directivas de Teach for America y del Consejo de Visitadores de la Fuqua School of Business.

Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.:

Las filiales de Interactive Brokers Group realizan operaciones de bolsa automatizadas y custodia de valores, productos básicos, mercado de divisas y previsión de contratos las 24 horas en más de 160 mercados en numerosos países y monedas desde una plataforma unificada para clientes en todo el mundo. Ofrecemos servicios a inversores particulares, fondos de inversión libre, grupos de operadores de bolsa por cuenta propia, asesores financieros y corredores de introducción. Cuatro décadas de dedicación a la tecnología y la automatización nos han permitido equipar a nuestros clientes con una única plataforma sofisticada para gestionar sus carteras de inversión. Hacemos todo lo posible por ofrecer a nuestros clientes precios y operaciones ventajosos, así como herramientas de comercialización, gestión de riesgos y carteras, instalaciones de investigación y productos de inversión, todo a bajo costo o sin costo, para que puedan obtener mayores rendimientos en sus inversiones. A Interactive Brokers permanentemente se lo reconoce como uno de los mejores corredores. También recibe muchos premios y distinciones de fuentes respetadas del sector, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com y muchas otras.

