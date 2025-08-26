Interior contabiliza 48 detenidos relacionados con los incendios en España y eleva a 134 los investigados

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio del Interior ha elevado a 48 el número de personas detenidas por su presunta relación con los diferentes incendios forales de este verano en España, así como a 134 los investigados por la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El balance con datos desde el pasado 1 de junio y hasta las 24 horas del lunes 25 de agosto deja tres nuevos detenidos por la Guardia Civil, que ya contabiliza 36 arrestados y 110 investigados.

La Policía Nacional, por su parte, ha detenido a doce personas y ha imputado a otras 24.

El número de detenidos e investigados ha sido actualizado tras la reunión, presidida por la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) que ha analizado la situación de los 15 incendios que siguen activos en distintas comunidades autónomas en situación operativa 2.

En las últimas horas, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León ha detenido en colaboración con agentes Medioambientales de la Junta a un varón de 75 años como presunto autor del incendio forestal declarado el domingo, 24 de agosto, en el término municipal de Molinaseca (León).

La inspección técnico ocular determinó de forma indiciaria que el origen del incendio guardaba relación con una hoguera efectuada para cocinar por el detenido, según detalló el Instituto Armado.

Además, agentes del Seprona de A Coruña han detenido a un vecino de Toques por provocar el incendio forestal declarado el martes 19 de agosto en Puente Mazairas-San Pedro, en Melide.