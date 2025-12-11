Interior detecta en VioGén 103.973 casos activos de víctimas de violencia de género, casi 800 menos que hace un mes

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén hasta el 30 de noviembre un total de 103.973 casos activos de víctimas de violencia de género, 797 menos que los registrados hasta el 31 de octubre.

Así se desprende de los datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recogidos por Europa Press. En concreto, reflejan que, a 30 de noviembre de este año, hay un total de 103.973 casos activos por violencia de género, de los que 22 están en riesgo extremo, 957 en alto, 14.631 en medio, y 88.363 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.358 mujeres menores de 18 años; 25.820 de 18 a 30; 48.138 de 31 a 45; 26.191 de 46 a 64; y 2.487 de 65 o más.

Los datos de Interior también revelan que hay 53.814 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.530 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Actualmente, hay seis casos de este tipo en riesgo extremo, 120 en alto y 1.404 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

Igualmente, la estadística refleja 12.472 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 22 de ellos en riesgo extremo, 899 en alto y 11.551 en medio. En estos se detecta "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.383; le sigue la Comunidad Valenciana, 17.278; la Comunidad de Madrid, 12.588; Canarias, con 6.662; Galicia, 6.116; Murcia, 5.854; Castilla-La Mancha, con 5.620; Castilla y León, con 5.534; Baleares, con 4.048; Extremadura, con 2.961; Aragón, 2.569; Asturias, con 2.195; Navarra, 2.117; Cantabria, con 1.614; La Rioja, con 916; Ceuta, con 283; y Melilla, 235.

A 30 de noviembre, los cuerpos de Policía Local de 825 Ayuntamientos están en modo interacción total en el Sistema VioGén. Pertenecen a 15 Comunidades Autónomas, más las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Region de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.