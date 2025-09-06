Interior detecta en VioGén más de 105.500 casos activos de víctimas de violencia de género, 54.382 con menores a cargo

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 105.509 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 54.382 son con menores a cargo, según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recogidos por Europa Press. En concreto, a 31 de agosto de este año hay un total de 105.509 casos activos por violencia de género, de los que 19 están en riesgo extremo, 1157 en alto, 14.818 en medio, y 89.515 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1384 mujeres menores de 18 años; 26.395 de 18 a 30; 48.982 de 31 a 45; 26.260 de 46 a 64; y 2488 de 65 o más.

Los datos de Interior también revelan que hay 54.382 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1413 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay dos casos de este tipo en riesgo extremo, 132 en alto y 1279 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

Igualmente, la estadística refleja 11.982 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 18 de ellos en riesgo extremo, 1072 en alto y 10.892 en medio. En estos últimos se detecta "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.215; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.987; la Comunidad de Madrid, con 13.009; Canarias, con 6734; Galicia, con 6231; Murcia, con 5787; Castilla-La Mancha, con 5677; Castilla y León, con 5592; Baleares, con 4378; Extremadura, con 2964; Aragón, con 2562; Asturias, con 2214; Navarra, con 2080; Cantabria, con 1608; La Rioja, con 962; Ceuta, con 272; y Melilla, con 237.