Interior ordena redoblar la vigilancia sobre grupos de extrema derecha y contenidos en redes como los de Deport Them Now

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior enviará esta misma semana las directrices a Policía Nacional y Guardia Civil para que sus unidades de Información fijen como "objetivos prioritarios" de análisis e investigación a los grupos racistas y xenófobos ligados a movimientos nacionales e internacionales de extrema derecha, "ante el aumento de incidentes registrados en los últimos meses" como ha ocurrido en Torre Pacheco (Murcia). Según ha explicado Interior, las instrucciones también se han extendido al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que incorporará de manera expresa los delitos de odio en la coordinación de sus investigaciones y reforzará el despliegue de sus capacidades de monitorización de espacios online y redes sociales. El objetivo es mejorar la detección de contenidos ilícitos que incitan a la violencia e instar a su retirada, como en el reciente caso de Deport Them Now Spain, el grupo xenófobo sobre el que puso el foco la Guardia Civil tras detener en Mataró (Barcelona) a uno de sus líderes --que ha ingresado en prisión provisional-- por incitar a la 'cacería' de inmigrantes en Torre Pacheco, en respuesta a la agresión que sufrió un vecino de la localidad. En el marco de la investigación con la que se detuvo al líder de Deport Them Now, el Ministerio también informó del cierre de dos canales en la red social Telegram desde el que se difundían mensajes de este movimiento ultra. PROTOCOLO PARA POLICÍAS LOCALES Y ALERTAS DE CIUDADANOS El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este refuerzo durante la reunión extraordinaria este jueves por la mañana de la comisión de seguimiento del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2024-2028. Entre otras propuestas, Interior ha anunciado que adelantará la puesta en marcha de una de las medidas incluidas en el III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, sobre la realización de un "Protocolo específico de actuación en delitos de odio para Policías Locales o Municipales", en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), prevista inicialmente para el primer semestre de 2028. Diferentes colectivos sociales y partidos políticos como Podemos han criticado aspectos de la actuación policial en Torre Pacheco como que algún agente se dedicara a "compadrear con los neonazis en vez de proteger a los vecinos y las vecinas que tienen derecho a vivir con tranquilidad en su pueblo". También se intensificará la difusión de la actividad del Centro de Coordinación de Información sobre Radicalización (CCIR), integrado en el CITCO, al que la ciudadanía puede dirigirse para proporcionar información sobre posibles casos de radicalización o extremismos violentos. Durante la última semana, el CCIR (stop-radicalismos) recibió cinco comunicaciones ciudadanas sobre los incidentes en Torre Pacheco. Marlaska ha puesto en valor el trabajo eficaz de la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad para evitar incidentes y detener a los tres implicados —el último de ellos por la Ertzaintza en el País Vasco y que ha ingresado en prisión— en la agresión "inadmisible" de un vecino en Torre Pacheco (Murcia). También ha cargado contra los "salvapatrias" y "políticos que sin vergüenza alguna" criminalizan al migrante y llaman o respaldan la "cacería" del extranjero. Además, el ministro del Interior se ha congratulado de la "buena noticia" que supone que los delitos de odio bajaran un 13,8% en España en el año 2024, según el informe que se publicará íntegramente mañana, aunque ha subrayado que "no es casualidad" que los incidentes relacionados con racismo y xenofobia son los más numerosos.

