Internautas turcos muestran admiración por postura de España contra la guerra en Oriente Medio

Los internautas y aficionados al fútbol turcos llevan varios días mostrando su admiración por la postura de España contra la guerra en Irán, al punto de que el presidente del gobierno Pedro Sánchez saludó el sábado por la noche a "la comunidad" turca en X.

Las redes sociales se han desbordado de mensajes de amistad entre turcos y españoles, unidos en torno al "no a la guerra" en Irán.

Por ejemplo, se han visto curiosas imágenes que muestran banderas turcas y españolas colgadas una al lado de la otra, animaciones en las que un toro que representa a España y un lobo que encarna a Turquía se besan o aficionados turcos cantando melodías españolas.

La negativa del líder español Sánchez a permitir que Estados Unidos utilice bases en España para atacar a la república islámica y las tensiones con Donald Trump provocaron esta ola de simpatía en Turquía, donde, según una encuesta, el 72,5% de la población desea que su país se mantenga al margen del conflicto.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, Ankara ha condenado tanto la ofensiva israeloestadounidense que desató el conflicto como las represalias de Irán contra varios países de la región.

"Un saludo a la comunidad tuitera turca", afirmó el sábado por la noche Sánchez en la red social X, y compartió un video grabado durante una concentración de su partido en el que se ve una bandera turca y manifestantes que corean "No a la guerra" en español.