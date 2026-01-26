Internet para empresas en Irán podría restablecerse en próximos días (funcionario)

Un alto funcionario iraní dijo el lunes que espera que el acceso a internet para las empresas sea restablecido en los próximos dos días, después de que las autoridades impusieran un apagón del servicio durante una ola de protestas antigubernamentales.

Organizaciones de derechos humanos afirman que el corte de internet ha permitido esconder una represión letal que ha dejado varios miles de manifestantes muertos.

"Esperamos que el acceso de las empresas a internet internacional se restablezca en el próximo día o dos", declaró Hossein Rafieian, un alto funcionario en asuntos de economía digital, a la agencia de noticias iraní Mehr.

El monitor de internet Netblocks dijo que Irán había estado desconectado de la red global durante 18 días.

Las protestas comenzaron a fines de diciembre por la situación económica, pero se convirtieron en un movimiento masivo contra el gobierno de la república islámica, con enormes manifestaciones callejeras durante varios días a partir del 8 de enero, el día en que se impuso el bloqueo de la red.

Las ONG que rastrean las muertes derivadas de la represión han señalado que su labor se ha visto obstaculizada por el corte del servicio de internet, y advirtieron que las cifras confirmadas de muertes probablemente sean muy inferiores al número real de víctimas.

Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó haber confirmado que 5.848 personas murieron, incluidos 209 miembros de las fuerzas de seguridad. Pero añadió que aún investiga otras 17.091 posibles muertes.