Internet: Unesco, en dos años 300 cierres de la red en 54 países

Según la organización, 2024 fue el peor año registrado desde 2016, y el inicio de 2026 no muestra una mejora, con apagones generalizados implementados en países afectados por protestas o procesos electorales.

La Unesco condena el uso de interrupciones en el acceso a Internet como una forma de manejar las crisis políticas, subrayando que estas medidas privan a los ciudadanos de su derecho a acceder a información esencial.

La organización instó a los gobiernos a garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos democráticos a través de plataformas digitales, especialmente durante períodos de crisis.

"El acceso a la información es una parte integral del derecho universal a la libertad de expresión y es fundamental para la realización de una amplia gama de derechos humanos, incluidos el derecho a la educación, la libertad de asociación y reunión, y la participación en la vida social, cultural y política", afirmó la Unesco. (ANSA).