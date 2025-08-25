Internos toman rehenes en cárcel juvenil de Guatemala

Internos de una cárcel juvenil de Guatemala tomaron este lunes como rehenes a empleados del centro, en un nuevo motín atribuido a represalias por el traslado de líderes de pandillas a una prisión de máxima seguridad, informó el gobierno.

El gobierno reubicó el 30 de julio a 10 líderes presos de las violentas pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha en la cárcel Renovación I, en el sur del país, donde están aislados y sin acceso a teléfonos celulares.

Desde entonces se han registrado motines en cinco cárceles, donde pandilleros reclusos han tomado a guardias de rehenes, que luego fueron liberados. A mediados de agosto, un vigilante murió en la cárcel El Boquerón (sureste) durante una de las revueltas.

"En este momento se registra un conato de motín" en el Centro Especializado de Reinserción Juvenil de la capital, indicó en un comunicado la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, a cargo del correccional.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó la toma de rehenes y dijo que la Secretaría y el Ministerio de Gobernación (Interior) trabajan "para lograr una resolución del problema".

"Los motines han surgido a partir de la decisión de poner en aislamiento a (...) los cabecillas de las dos principales pandillas del país", agregó en una rueda de prensa.

Según medios locales, los rehenes son tres empleados de la cocina del correccional.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha —esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos— se disputan el control de territorios en Guatemala, donde extorsionan a comerciantes, transportistas y otros ciudadanos. Quienes se niegan a pagar son asesinados.

Esas bandas también operan en Honduras, mientras que en El Salvador el presidente Nayib Bukele ha encarcelado desde marzo de 2022 a decenas de miles de presuntos pandilleros amparado en un régimen de excepción criticado por grupos de derechos humanos, que denuncian una serie de detenciones arbitrarias.