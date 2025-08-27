Internxt alcanza un acuerdo con Bit2Me para aceptar pagos y crear su propia reserva de bitcoin

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Internxt, startup valenciana invertida por Telefónica y Prosegur, ha alcanzado un acuerdo con Bit2Me por el cual comenzará a aceptar pagos en Bitcoin y otros activos digitales por sus servicios. Además, los pagos recibidos en activos digitales serán custodiados por Internxt en Bit2Me, creando así una reserva de Bitcoin, siguiendo un modelo similar al de empresas internacionales del sector como ProtonMail, Hostinger o NordVPN.

Internxt ofrece soluciones de almacenamiento y comunicación que están diseñadas para proteger la privacidad del usuario y que incluyen un 'Drive', correo electrónico, servicio de chat, VPN o antivirus, entre otros.

Por otro lado, Bit2Me destaca que recientemente ha sido registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el registro de proveedores de servicios de criptomonedas, siguiendo la entrada en vigor a principios de este año del Reglamento MiCA de la Unión Europea.

Para la firma, este hito, junto a la entrada de nuevos inversores liderados por Tether, supone un refuerzo de sus planes de expansión por la Unión Europea y América Latina, incluyendo Argentina.