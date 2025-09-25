Interpol identifica a "la mujer de rosa" hallada muerta en España hace 20 años

Interpol anunció este jueves haber encontrado la identidad de una mujer hallada muerta en España hace dos décadas.

Este caso fue resuelto gracias a la campaña "Identify Me", creada en 2023, que busca identificar mujeres halladas muertas asesinadas o en circunstancias sospechosas en Europa en las últimas décadas.

La mujer, conocida como "la mujer de rosa" porque vestía de ese color, se llamaba Liudmila Zavada, de nacionalidad rusa, indicó Interpol.

Su cuerpo fue hallado en 2005 junto a una carretera cerca de Barcelona.

En 2024, la policía española, al no tener nuevas pistas, entregó el caso a la campaña Identify Me.

Y este año la policía turca cotejó las huellas dactilares de la mujer con una base de datos biométrica nacional, lo que dio como resultado una coincidencia con Zavada, que tenía 31 años en el momento de su muerte.

La identidad se confirmó posteriormente mediante un análisis de ADN comparando con el de uno de sus parientes cercanos.

"Después de 20 años, se devolvió su identidad a una mujer desconocida", declaró el Secretario General de Interpol, Valdecy Urquiza, en un comunicado.

Este es el tercer éxito de la campaña Identify Me.

A inicios de año se identificó a Ainoha Izaga Ibieta Lima, una paraguaya de 33 años hallada ahorcada en una casa de campo en España en 2018.

Y en 2023 se identificó a Rita Roberts, una británica de 31 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un río de Amberes en 1992.

jh/sjw/meb/mb