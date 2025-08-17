Interrumpen cinco minutos un partido de Copa alemana por insultos racistas

El duelo de primera ronda de la Copa de Alemania entre el LOK Leipzig (4ª división) y el Schalke 04 (2ª) estuvo interrumpido durante casi cinco minutos este domingo después de que el jugador del Schalke Christopher Antwi-Adjei se quejara de haber recibido insultos racistas.

“¡Racismo!”, afirmó el exinternacional ghanés de 31 años ante el micrófono de la televisión Sky cuando fue preguntado sobre qué había ocurrido hacia el cuarto de hora de partido.

“Esto no tiene que pasar en un campo de fútbol. De manera más general, tampoco fuera”, añadió.

“No quiero repetir las palabras que me han dicho. Es algo triste, no soy de los que se van a casa a llorar, pero me parece triste que este tipo de cosas ocurran todavía en un terreno de juego”, subrayó Antwi-Adjei.

“No quería hacer una historia de esto, pero tampoco quería tolerarlo”, precisó el jugador, que señaló el incidente a uno de los jueces de línea.

El árbitro principal acudió rápidamente al lugar y charló después con los dos capitanes. El partido estuvo interrumpido unos minutos y se retomó después.

“Dije al árbitro que no continuaríamos jugando si esto continuaba”, explicó el capitán del Schalke, Kenan Karaman, después del partido ganado por su equipo (1-0) en la prórroga.

El viernes, el partido de Premier League entre Liverpool y Bournemouth (4-2) estuvo también detenido unos minutos después de los insultos racistas recibidos por el jugador ghanés del Bournemouth Antoine Semenyo por parte de un hincha del Liverpool.