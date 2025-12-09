Interrumpen sesión parlamentaria en Brasil por boicot de diputado, antes de voto sobre Bolsonaro

Un diputado brasileño interrumpió el martes una sesión parlamentaria para votar la rebaja de la pena a 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro, como "protesta" contra lo que denunció como una "ofensiva golpista".

El legislador oficialista Glauber Braga debió ser desalojado por la fuerza por varios policías legislativos tras ocupar la silla del presidente de la Cámara de Diputados, según imágenes retransmitidas por la televisión local.

La cámara baja de Brasil se apresta a votar este martes un proyecto de ley que podría reducir drásticamente la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.

La iniciativa, introducida este mismo martes en el orden del día de la Cámara de Diputados, también daría libertad condicional a un centenar de bolsonaristas que se encuentran presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

"Permaneceré aquí con calma, con total tranquilidad, ejerciendo mi legítimo derecho político de no aceptar como un hecho consumado una amnistía a un grupo de golpistas", dijo el diputado del Partido Socialismo y Libertad antes de ser desalojado por la fuerza.

Braga debe ser objeto en los próximos días de una votación sobre la revocación de su mandato, tras ser acusado de agredir a un manifestante en una sesión pasada.

