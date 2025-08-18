Interrumpido el flujo de crudo ruso a Hungría y Eslovaquia tras ataque ucraniano

(Agrega detalles, contexto y citas; añade autor)

Por Anita Komuves

BUDAPEST, 18 ago (Reuters) - El flujo de crudo ruso a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba se interrumpió el lunes, según informaron las autoridades húngaras y eslovacas, que culparon a Budapest de un ataque ucraniano a una parte de la red.

Ucrania ha intensificado los ataques contra las infraestructuras energéticas rusas, un conducto clave para generar dinero para los esfuerzos bélicos del Kremlin, ya que las ventas de petróleo y gas representan una cuarta parte de los ingresos del presupuesto total del estado ruso.

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, no confirmó ni desmintió la versión del ataque, pero escribió en la red social X que Hungría "ya puede enviar sus quejas" a Moscú, no a Kiev.

Las interrupciones del suministro petrolero se producen mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto recibir más tarde en el día en Washington a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y a líderes europeos para presionar a Kiev para que acepte un acuerdo de paz con Rusia.

A diferencia de la mayoría de los demás países de la Unión Europea, Hungría ha mantenido su dependencia de la energía rusa desde la invasión de Ucrania por Moscú. Budapest importa la mayor parte de su petróleo a través del oleoducto Druzhba, que atraviesa Bielorrusia y Ucrania hasta Hungría y también Eslovaquia.

El flujo de petróleo a través del oleoducto Druzhba, de construcción soviética, también se suspendió brevemente en marzo tras un ataque ucraniano a una estación de medición.

El ministro húngaro de Asuntos Exteriores y Comercio, Péter Szijjártó escribió en la red social Facebook que había hablado con el viceministro ruso de Energía, Pavel Sorokin, quien le dijo que los expertos están trabajando para restaurar la estación transformadora, pero que no estaba claro cuándo se reanudarán las entregas.

"Este último ataque contra nuestra seguridad energética es indignante e inaceptable", escribió Szijjártó. No dio detalles sobre el lugar o la hora del ataque.

(Reporte adicional de Yuliia Dysa y Vera Dvorakova en Gdansk; editado en español por Irene Martínez y Carlos Serrano)