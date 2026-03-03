Interrumpido un torneo de tenis en Emiratos por la guerra en Oriente Medio

El Challenger de Fuyaira (noreste de Emiratos Árabes Unidos), un torneo de la segunda categoría del circuito profesional masculino de tenis (ATP), quedó interrumpido este martes tras bombardeos en instalaciones petroleras vecinas.

"Los partidos fueron interrumpidos hoy (martes) en el Challenger de Fuyaira debido a una alerta relacionada con la seguridad", indicó la ATP, responsable del circuito Challenger, en una declaración enviada a la AFP.

Blanco de ataques diarios desde el sábado por parte de Israel y Estados Unidos, Irán multiplica los disparos de represalia en dirección a varios países de la región, entre ellos Emiratos.

El martes, la caída de restos procedentes de la interceptación de un dron provocó un incendio en una zona petrolera situada a unos quince kilómetros de la sede del certamen de Fuyaira.

"De conformidad con los protocolos de seguridad vigentes, los partidos fueron interrumpidos de inmediato y los jugadores, los oficiales y el personal técnico fueron conducidos a un lugar seguro", explicó la ATP, precisando que el juego no se reanudaría el martes "por precaución".

De los quince partidos programados el martes solo dos pudieron completarse.

La incertidumbre planea sobre la continuación del torneo, y la ATP se limita a prometer que seguirá "supervisando de cerca la situación".

También está en duda un segundo Challenger en Fuyaira del 9 al 15 de marzo.

"Mientras estaba jugando, escuché el sonido de los aviones (de combate) que volaban de un lado a otro", explicó el jugador ucraniano Vladyslav Orlov en un video difundido el martes en Instagram tras su victoria contra el estadounidense Ronit Karki en la segunda ronda de la fase de clasificación.

"No es muy seguro por aquí en este momento", lamentó el número 516 del mundo, mostrando una columna de humo que se elevaba hacia el cielo al fondo de su video.

En otro video difundido el martes en la red social X se ve al bielorruso Daniil Ostapenkov y al japonés Hayato Matsuoka abandonar la pista corriendo junto con el juez de silla y los recogepelotas después de que un aviso les apremie a darse prisa para refugiarse en el interior de un edificio.

El lunes, la Federación Internacional de Tenis (ITF) había indicado a la AFP que dos torneos más del World Tennis Tour (tercer escalón del circuito masculino) previstos en marzo en Fuyaira habían sido "aplazados" para preservar la "seguridad" de los participantes.

Desde el sábado, los Emiratos Árabes Unidos han sido objeto de más de 800 drones y casi 200 misiles, según el Ministerio de Defensa emiratí.

Sí pudo acabar el sábado el ATP 500 de Dubái, pero el lunes todavía quedaban una treintena de personas, entre jugadores, técnicos, jueces y familiares, atrapados en Emiratos.