LA NACION

Interrumpidos los trenes entre Fix (Tarragona) y Fabara (Zaragoza) por una avería en subestación eléctrica

Interrumpidos los trenes entre Fix (Tarragona) y Fabara (Zaragoza) por una avería en subestación elé

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Interrumpidos los trenes entre Fix (Tarragona) y Fabara (Zaragoza) por una avería en subestación elé
Interrumpidos los trenes entre Fix (Tarragona) y Fabara (Zaragoza) por una avería en subestación elé

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

Adif ha interrumpido la circulación de trenes entre los municipios de Flix (Tarragona) y Fabara (Zaragoza) por una incidencia en una subestación eléctrica. Según ha informado la empresa pública a través de un mensaje en la red social 'X', el corte --que recae sobre la línea convencional entre Zaragoza y Reus-- se debe a una falta de tensión en la catenaria provocada por la avería en subestación eléctrica. En concreto, han sido afectados dos trenes de pasajeros de Media Distancia que circulan por dicho trayecto y que han sido detenidos cerca de Flix y de Riba-Roja. "Trabajamos para solucionarlo lo antes posible", ha trasladado Adif.

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno vendió dólares y activó la inquietud del mercado
    1

    El Gobierno vendió dólares y activó la inquietud del mercado

  2. Qué debe hacer la Argentina para resolver sus problemas, según los ejecutivos de finanzas
    2

    “No tiene que ver con el tipo de cambio”: qué debe hacer la Argentina para resolver sus problemas, según los ejecutivos de finanzas

  3. El argentino y su mejor carrera del año: estuvo cerca de ganar un punto en Países Bajos y se impuso Oscar Piastr
    3

    Oscar Piastri se impuso en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1; Franco Colapinto terminó 11°, a un paso de los puntos

  4. Los mejores memes de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos
    4

    Los mejores memes de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

Cargando banners ...