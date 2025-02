Intersolar Europe: Ha llegado la hora de las centrales energéticas híbridas

MÚNICH & PFORZHEIM, Alemania--(BUSINESS WIRE)--feb. 28, 2025--

Ha llegado la era de las centrales híbridas. Combinando energía solar, eólica e hidroeléctrica con almacenamiento inteligente, estas centrales integran de forma eficaz la electricidad renovable en la red. El sector solar mundial se reúne en Intersolar Europe, donde los debates tratarán de los últimos avances, la normativa y las perspectivas de futuro de las centrales híbridas.

En toda Europa se están construyendo enormes centrales híbridas: una vez terminado, un proyecto en Portugal incluirá un sistema fotovoltaico de 365 megavatios (MW), un parque eólico de 264 MW, un sistema de almacenamiento en baterías de 168 MW y un electrolizador de 500 kilovatios (kW) para producir hidrógeno verde. Un proyecto en España combina la fotovoltaica y la hidroeléctrica en una central híbrida. En Bulgaria se está construyendo una central híbrida compuesta por 238 MW de energía fotovoltaica, 250 MW eólicos y un sistema de almacenamiento en baterías de 250 MW.

Crecimiento exponencial de la energía fotovoltaica

La energía solar sigue creciendo rápidamente. En 2015, la capacidad fotovoltaica mundial era de 200 GW; en 2024, alcanzó los 2000 GW, es decir, se multiplicó por diez. Según la Agencia Internacional de la Energía, en 2030 la capacidad fotovoltaica alcanzará los 6000 GW. Con esta expansión, la integración eficiente de las energías renovables es fundamental, por lo que los sistemas híbridos que combinan energía solar y almacenamiento son cada vez más habituales y convencionales.

Costos en caída libre, precios de la electricidad a la baja

Un factor clave del auge generalizado de los proyectos híbridos son los precios prácticamente desplomados de los componentes. Los componentes fotovoltaicos son ahora un 85% más baratos y los sistemas de almacenamiento en baterías son incluso un 90% más baratos que hace 15 años. Según un estudio del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (ISE) publicado en julio de 2024, el costo nivelado de la electricidad (LCOE) para las granjas solares alemanas se sitúa entre 4,1 y 6,9 centavos de euro/kWh. Cuando las instalaciones fotovoltaicas independientes se combinan con sistemas de almacenamiento en baterías, se sitúa entre 6,0 y 10,8 centavos de euro/kWh. Los costos de producción de las centrales eléctricas de combustibles fósiles son ahora considerablemente más altos: la electricidad de las centrales de lignito cuesta entre 15,1 y 25,7 centavos, y la de las centrales de hulla, entre 17,3 y 29,3 centavos. La electricidad de las centrales nucleares cuesta entre 13,6 y 49,0 centavos /kWh. Esto demuestra que con las centrales híbridas, además de proteger el medioambiente, ahorraremos mucho dinero. Serán una garantía de precios bajos de la electricidad para la industria, las pymes y los hogares a largo plazo.

Las centrales híbridas sirven a las redes

El almacenamiento en baterías desempeña un papel clave en las centrales híbridas al mejorar la gestión de la energía. Las baterías permiten el arbitraje energético: almacenan electricidad cuando los precios son bajos y la devuelven cuando aumenta la demanda. También proporcionan servicios de estabilidad a la red, haciéndola más resistente y flexible. Los sistemas de control avanzados permitirán a estas centrales optimizar la rentabilidad al tiempo que prestan apoyo a la red.

Aprovechamiento máximo de los puntos de conexión

Los puntos de conexión a la red suelen ser un factor limitante a la hora de desplegar energía fotovoltaica y eólica. Si se conecta la generación de energía solar y eólica y se sobredimensiona en un 250%, la utilización de la capacidad de un punto de conexión a la red podría aumentar hasta el 53%. En cambio, las centrales solo fotovoltaicas tienen una tasa de utilización media del 13%, y las centrales solo eólicas, del 33%. La Federación Alemana de Energías Renovables denomina a este planteamiento «fruta madura».

Intersolar Europe: el punto de encuentro de la industria solar internacional

please visit: www.intersolar.de Intersolar Europe, que se celebrará este año del 7 al 9 de mayo, mostrará las últimas tendencias en centrales híbridas fotovoltaicas. Ambas sesiones serán en inglés. El miércoles 7 de mayo, la conferencia paralela Intersolar Europe celebrará una sesión sobre centrales eléctricas fotovoltaicas híbridas II: Estrategias para adecuar la generación y la demanda de energía, de 14:00 a 15:30 horas, y el jueves 8 de mayo, una sesión en el Intersolar Forum (pabellón A3, stand A3.150) tratará sobre centrales eléctricas híbridas, de 15:00 a 16:30 horas. Como parte de la alianza The smarter E Europe, el evento espera reunir a más de 3000 expositores y 110 000 profesionales en 19 pabellones de exposición y una zona al aire libre en Messe München. Para más información, visite: www.intersolar.de

