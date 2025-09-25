Intervienen en el Puerto de Las Palmas un contenedor con 130 kilos de cocaína procedente de Brasil

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han intervenido en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, en la capital grancanaria, 130 kilos de cocaína que se encontraba oculta en un contenedor procedente de Brasil.

Según ha informado la Agencia Tributaria y Policía Nacional en nota de prensa, la valoración de la sustancia estupefaciente aprehendida habría alcanzado, tras su venta en el mercado ilegal, más de 3,5 millones de euros.

Esta operación se efectuó el 22 de septiembre, cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Canarias, con participación de la Policía Nacional, detectaron la droga tras realizar un control físico en el Centro de Inspección Portuaria sobre un contenedor procedente de Paranagua (Brasil) y con destino Tenerife.

En el transcurso de la inspección física, se observó al fondo del contenedor la presencia de cajas marcadas, en cuyo interior, junto con la carne, se hallaron 107 paquetes de una sustancia que dio positivo en el narco-test por cocaína.

Por ello, se procedió a la aprehensión de la sustancia estupefaciente y los hechos se pusieron en conocimiento del Juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria.