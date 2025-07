Intrépida Anisimova vence a Sabalenka y alcanza la final de Wimbledon

Por Shrivathsa Sridhar

LONDRES, 10 jul (Reuters) - Una inspirada Amanda Anisimova rompió el guión y se metió en su primera final de Wimbledon al superar el jueves a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, por 6-4, 4-6 y 6-4, con una exhibición de feroz determinación e intrépida pegada.

La victoria de Anisimova amplió a 6-3 su récord de triunfos sobre la bielorrusa y mantuvo vivas las esperanzas de Estados Unidos de lograr una tercera campeona femenina de Grand Slam este año, después de que Madison Keys ganó el Abierto de Australia y Coco Gauff, el de Francia.

"Esto no parece real ahora mismo, sinceramente", dijo una radiante Anisimova en su entrevista en la pista. "Aryna es una competidora muy dura y yo me estaba muriendo ahí fuera. Sí, no sé cómo lo he conseguido. Es una competidora increíble, una inspiración para mí y estoy segura de que para mucha gente".

"Hemos tenido muchas batallas duras. Vencer hoy y estar en la final de Wimbledon es increíblemente especial. El ambiente ha sido increíble. Sé que ella es la número uno, pero mucha gente me animaba. Muchas gracias a todos", agregó.

En una Pista Central que parecía un horno y donde la temperatura alcanzó los 30 grados centígrados, Sabalenka acudió en dos ocasiones en ayuda de espectadores en problemas suministrándoles botellas de agua fría y una bolsa de hielo, antes de ceder ante la presión de su rival en el décimo juego.

Anisimova, de 23 años, que jugaba su primera semifinal de un grande desde su participación en el Abierto de Francia de 2019, hizo sudar a su rival en cada punto y se llevó el primer set cuando Sabalenka cometió una doble falta.

Con la espalda contra la pared, Sabalenka rugió como un tigre, el animal que se ha convertido en su tótem, y quebró el servicio de su rival para ponerse en ventaja de 4-3 antes de igualar la contienda a un set por cabeza, aprovechando varios errores de Anisimova, preclasificada número 13.

En un partido marcado por los elevados decibelios de los gritos de ambas jugadoras, se intercambiaron breaks al comienzo del set decisivo, pero Anisimova logró una ventaja que acabó siendo definitiva para plantarse en la final, donde se medirá a la ganadora del encuentro entre Iga Swiatek y Belinda Bencic.

Anisimova, que se tomó un descanso por salud mental en 2023, afirmó que es increíble que Wimbledon vaya a ser su primera final de Grand Slam.

"Ha pasado un año desde que volví y estar en este lugar (...) No es fácil, y mucha gente sueña con ello, competir en esta pista increíble", comentó.

“Ha sido un privilegio competir aquí y estar en la final es simplemente indescriptible”. Sabalenka, que cayó derrotada en el partido por el título de los Abiertos de Australia y Francia, se quedó lamiéndose las heridas tras perder la oportunidad de convertirse en la primera mujer desde Serena Williams en 2014-15 en alcanzar cuatro finales de majors consecutivas. (Reporte de Shrivathsa Sridhar en Londres; editado en español por Carlos Serrano)