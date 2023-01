Intuit Mailchimp lanza Campaign Manager y Webhooks

Atlanta--(business wire)--ene. 19, 2023--

Hoy, Intuit Mailchimp (Nasdaq: INTU), la empresa internacional l√≠der en el sector del marketing por correo electr√≥nico y automatizaciones*, ha lanzado Campaign Manager, una nueva manera para los profesionales del marketing de planificar, ejecutar y supervisar sus campa√Īas de marketing en diferentes canales (como el correo electr√≥nico, mensajes de texto, anuncios en redes sociales y correo directo), as√≠ como ver el rendimiento de su campa√Īa en una vista de calendario. Campaign Manager estar√° disponible para los clientes Standard y Premium de Mailchimp de todo el mundo a partir del 25 de enero.

Con Campaign Manager (pendiente de patentar), un cliente de Mailchimp podr√° reunir en un mismo espacio todas las actividades de marketing que vaya a realizar dentro de un periodo determinado, de forma que pueda supervisar todo lo que ocurre, planificar con tiempo y realizar cambios sobre la marcha. Los profesionales del marketing que crean experiencias omnicanal utilizan, de media, 7 herramientas de marketing para gestionar sus estrategias de marketing (como SMS, anuncios en redes sociales, programas de fidelidad, interacciones con Soporte al Cliente, etc.). Campaign Manager permite a los usuarios ver todas las actividades de la campa√Īa de un solo vistazo, ya sean eventos especiales, promociones de tiempo limitado, activaciones por temporadas festivas, campa√Īas de temporada y muchas m√°s. Adem√°s, ofrece recomendaciones sobre los mejores d√≠as para realizar contactos de marketing, bas√°ndose en las referencias del sector. Estas recomendaciones se generan a partir de millones de puntos de datos analizados por Mailchimp.

‚ÄúLas experiencias omnicanal son esenciales en el marketing para los consumidores actuales. Adem√°s, un gran n√ļmero de nuestros clientes de marketing afirma que es muy complicado crear y gestionar estas experiencias entre diferentes canales y herramientas‚ÄĚ, afirma Jon Fasoli, director jefe de Producto y Dise√Īo de Intuit Mailchimp. ‚ÄúHemos dise√Īado Campaign Manager para ofrecerles una sola herramienta para planificar, automatizar y analizar sus campa√Īas en diferentes canales y herramientas de marketing‚ÄĚ.

SMS y mucho m√°s con Webhooks

Los profesionales del marketing y empresarios ahora pueden activar acciones en sus aplicaciones de terceros usando webhooks, una llamada HTTP personalizada que se activa a trav√©s de un evento, en Campaign Manager para ofrecer una planificaci√≥n de campa√Īas multicanal todav√≠a m√°s potente. Configurar webhooks en Campaign Manager puede ayudar a los usuarios a trabajar de manera m√°s eficiente, ya que les permite actualizar una hoja de c√°lculo, enviar una actualizaci√≥n de estado a sus clientes o a√Īadirlos a campa√Īas publicitarias de pago en redes sociales. Los usuarios podr√°n conectar su proveedor de SMS de terceros y usar webhooks para enviar campa√Īas, compartiendo un c√≥digo de descuento vacacional a trav√©s de un mensaje de texto, por ejemplo.

Entre las funciones clave de Campaign Manager se incluyen:

Tigrilla Gardenia, cliente de Mailchimp, mentora naturalista y coach de liderazgo, y su carrera abarca desde la direcci√≥n de programas del sector tecnol√≥gico a actuar en un circo, a trabajar en el sector del marketing y, ahora, a instruir a los nuevos emprendedores de la naturaleza. Empez√≥ a usar Campaign Manager durante su versi√≥n beta privada para planificar y gestionar campa√Īas previas a un evento y para el relanzamiento de productos.

‚ÄúEn general, Campaign Manager me resulta muy √ļtil para tener toda la campa√Īa en orden. Me encanta poder ver toda la informaci√≥n reunida y organizada. Campaign Manager es genial, te ofrece la mejor fecha para enviar un correo electr√≥nico dentro de un periodo de tiempo‚ÄĚ, afirma Tigrilla Gardenia. ‚ÄúMi forma de trabajar actual implica que mi equipo proponga nuestros temas generales de marketing de acuerdo con nuestros objetivos de cara al futuro. Para ello, nos reunimos y establecemos las √°reas principales que queremos abordar en los pr√≥ximos 2 meses y, despu√©s, mi equipo establece la direcci√≥n en redes sociales que quieren seguir para cada √°rea y yo me encargo de escribir los boletines de noticias de correo electr√≥nico. Por tanto, si pudiera llevar los puntos de conexi√≥n de mensajes generalizados y solaparlos con un programa en lugar de tener ambas cosas separadas, ser√≠a genial. Porque as√≠, podr√≠a ir a Mailchimp y establecer cu√°ndo quiero escribir un mensaje sobre el tema para mi p√ļblico, todo desde un mismo lugar. Definitivamente, usar√≠a Campaign Manager para no tener que crear mis textos de marketing y los correos electr√≥nicos en dos lugares diferentes‚ÄĚ.

Para obtener más información sobre Campaign Manager, ve a mailchimp.com/help/about-campaign-manager. Los especialistas de onboarding de Mailchimp y nuestra red de expertos podrán ayudarte con la configuración técnica de las integraciones con webhooks. Para obtener más información sobre los webhooks, visita Documentación de Webhooks | Mailchimp Developer.

Acerca de Mailchimp

Mailchimp es una plataforma de correo electr√≥nico y automatizaci√≥n de marketing para empresas en crecimiento. Ayudamos a millones de clientes de todo el mundo a hacer crecer sus negocios con tecnolog√≠as de marketing de calidad, un galardonado servicio de soporte al cliente y contenido inspirador. Mailchimp ofrece recomendaciones basadas en datos para centrar tus campa√Īas de marketing, de manera que puedas encontrar clientes e interactuar con ellos a trav√©s de correo electr√≥nico, redes sociales, p√°ginas de destino y publicidad (de forma autom√°tica y con tecnolog√≠as de IA). En 2021, Intuit adquiri√≥ Mailchimp.

Acerca de Intuit

Intuit es una plataforma de tecnolog√≠a global que ayuda a nuestros clientes y comunidades a superar los retos financieros m√°s importantes a los que se enfrentan. Creemos que todo el mundo debe tener la oportunidad de alcanzar el √©xito, por eso, ayudamos a cerca de 100 millones de clientes en todo el mundo con TurboTax, QuickBooks, Mint y Credit Karma. Nunca dejamos de trabajar para descubrir formas nuevas y revolucionarias de conseguirlo. Vis√≠tanos para conocer las √ļltimas novedades sobre Intuit, nuestros productos y servicios, e interact√ļa con nosotros en redes sociales.

