Inundaciones amenazan con golpear producción de soja y maíz en Argentina

Por Horacio Fernando Soria

12 DE OCTUBRE, Argentina, 18 nov (Reuters) - Alejandro Vallan, un productor agropecuario de Argentina, debería estar a mediados de noviembre parado en medio de su campo para comandar el ruidoso ir y venir de las sembradoras.

Pero, igual que muchísimos otros granjeros, no puede poner un pie sobre sus tierras por las inundaciones que afectan al centro de la provincia de Buenos Aires, que golpearán la producción de soja y maíz de Argentina, uno de los mayores exportadores mundiales de granos.

"Esto (...) no es un canal, sino un camino donde transitamos habitualmente, donde transitan un montón de productores", explicó a Reuters Vallan, de 43 años, describiendo una ruta completamente anegada en la localidad de 12 de Octubre, en el centro de Buenos Aires.

Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja y el tercero de maíz. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que la producción de la oleaginosa será de 48,5 millones y la del cereal de 58 millones de toneladas en la actual campaña 2025/26.

Sin embargo, en los últimos cuatro meses las lluvias han sido superiores a las normales en Argentina, lo que ha dejado cerca de 1,5 millones de hectáreas agrícolas con "riesgo muy alto" de quedar improductivas en el centro y en partes del oeste de Buenos Aires, según la asociación de productores rurales Carbap.

Hasta el momento, la Bolsa de Cereales pronosticó un área de siembra de 17,6 millones de hectáreas para la soja y de 7,8 millones para el maíz en esta temporada en Argentina.

PANORAMA DESOLADOR

"En este momento estaríamos en plena siembra de soja, lo cual no está pasando por una cuestión del agua y, a la vez, que no se puede llegar con las herramientas a los campos", dijo Franco Esteban, un productor agrícola de 39 años.

Esteban explicó que este año la región de 12 de Octubre acumuló 1.800 milímetros de lluvias, frente a los 800 milímetros habituales, y que el 70% de los campos de la zona quedó bajo el agua o con severos excesos de humedad.

Según Vallan, el mayor temor de la comunidad es que los campos, transformados actualmente en inmensos espejos de agua, pasen la temporada ociosos.

En su último informe de estado de cultivos, la Bolsa de Cereales dijo que el avance de la siembra de la soja, completa en solo un 12,9%, ya se encuentra 3,3 puntos porcentuales retrasada respecto del promedio de los últimos cinco años debido a las inundaciones.

En el caso del maíz, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) dijo que las tareas de siembra del cereal también están muy empantanadas en Buenos Aires, la principal provincia agropecuaria de Argentina.

Los productores del centro de Buenos Aires denunciaron una falta de inversión en obras hidráulicas estructurales y en caminos rurales en una zona de alto riesgo de anegamientos, que forma parte de la cuenca del río Salado.

"Nosotros nos levantamos a la mañana y vemos este panorama y es una desolación, porque ver campos totalmente productivos inundados nos da tristeza y, más que nada, impotencia", añadió Esteban. (Reporte de Horacio Fernando Soria; Escrito por Maximilian Heath; Editado por Nicolás Misculin)