Inundaciones azotan el interior de Australia y arrasan rebaños de ganado

Las crecidas de ríos han aislado a varias localidades y se han llevado por delante a miles de cabezas de ganado en el interior de Australia, informaron las autoridades mientras el primer ministro Anthony Albanese sobrevolaba la zona afectada este martes.

Las fuertes lluvias de los últimos días han inundado vastas extensiones del estado de Queensland, una región agrícola que alberga algunas de las explotaciones ganaderas más grandes del país.

Más de 16.000 cabezas de ganado han muerto o desaparecido, según las autoridades estatales, mientras que cientos de kilómetros de cercas han quedado destruidos.

Albanese voló a la ciudad minera de Cloncurry para evaluar los daños, a más de 1.500 kilómetros tierra adentro desde la capital del estado, Brisbane.

Algunas reses sobrevivieron apiñándose en pequeñas colinas que sobresalían por encima de las aguas, según muestran las fotos publicadas en las redes sociales.

Las autoridades de Queensland utilizaron helicópteros para lanzar fardos de alimento cerca de los rebaños supervivientes.

Varias localidades, como la pequeña aldea de Winton, quedaron completamente aisladas por las inundaciones.

Un hombre caminó con dificultad por el barro, que le llegaba a las rodillas, durante casi 40 kilómetros para buscar ayuda después de que su auto se atascara, informó el servicio de rescate LifeFlight.

La tripulación de un helicóptero lo encontró finalmente y lo rescató tras seguir sus huellas.

Más de 100.000 reses, ovejas, cabras y caballos murieron en las inundaciones que arrasaron el interior de Queensland en marzo y abril del año pasado.