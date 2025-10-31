Inundaciones dejan 13 muertos en el centro de Vietnam mientras avanzan las operaciones de rescate

HANÓI, Vietnam (AP) — Las operaciones de rescate se intensificaron el viernes en el centro de Vietnam a medida que retrocedían las aguas de las inundaciones provocadas por varios días de lluvias récord y mortales deslizamientos de tierra que dejaron al menos 13 personas muertas, 11 desaparecidas y decenas de miles de desplazados.

El retroceso de las aguas permitió que los equipos de rescate llegaran a comunidades previamente aisladas y casi 26.000 residentes han sido evacuados de áreas inundadas o propensas a deslizamientos de tierra.

El gobierno desplegó helicópteros y tropas para entregar alimentos, medicinas y otros suministros mientras trabajaba para reparar viviendas, limpiar escombros y prevenir enfermedades. El proceso de restauración de carreteras, líneas eléctricas y escuelas ya ha iniciado, y se prevé que la ayuda de arroz de emergencia se distribuya para el sábado.

El ferrocarril Norte-Sur del país, una ruta de transporte clave que conecta Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, reabrió la mañana del viernes tras haber estado inactivo durante tres días. Cientos de trabajadores trabajaron durante la noche para reparar las secciones dañadas y estabilizar las vías.

Las inundaciones han disminuido en las ciudades costeras de Hue y Danang, pero siguen abarcando grandes áreas y se espera que persistan durante los próximos dos días, según los medios estatales. Desde el 26 de octubre, cuando comenzaron las lluvias torrenciales, las inundaciones y deslizamientos de tierra han dejado bajo el agua hogares y aldeas y han destruido infraestructura en toda la región.

En Hue se registraron 1085 milímetros (42 pulgadas) de lluvia en solo 24 horas a principios de esta semana, la mayor cantidad de lluvia en un solo día jamás vista en Vietnam.

El primer ministro Pham Minh Chinh ordenó medidas de emergencia para acelerar la recuperación y asegurar que nadie quede sin comida o refugio.

Cerca de 120.000 hogares quedaron inundados por las lluvias en el centro de Vietnam, mientras que 56 viviendas quedaron completamente destruidas y 147 gravemente dañadas, según funcionarios de gestión de desastres. Las autoridades dijeron que se establecerán refugios temporales para las familias que perdieron sus hogares.

La agencia meteorológica de Vietnam dijo que un aumento de aire frío del norte colisionó con vientos cálidos y ricos en humedad del mar, generando una cadena de tormentas que han azotado las provincias centrales durante días.

Los vientos forzaron a las nubes cargadas de lluvia a subir contra las montañas, provocando lluvias aún más intensas.

Advirtieron que las fuertes lluvias podrían continuar en varias partes del centro de Vietnam hasta el 4 de noviembre, y se espera que algunas áreas reciban más de 700 milímetros (27,5 pulgadas) de lluvia.

El centro de Vietnam enfrenta frecuentemente lluvias intensas y tormentas tropicales, pero los expertos dicen que la magnitud e intensidad de las inundaciones de esta semana destacan los crecientes peligros vinculados a los patrones cambiantes de lluvia en un clima cada vez más cálido.

El país es uno de los más propensos a inundaciones en el mundo, y casi la mitad de su población vive en áreas de alto riesgo.

___

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.