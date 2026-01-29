Inundaciones empujan a cocodrilos a pueblos de Mozambique; aumentan preocupaciones sanitarias

HARARE, Zimbabue (AP) — Las inundaciones que han devastado a Mozambique han provocado que los cocodrilos se dirijan hacia algunos poblados, donde se les atribuyen al menos tres muertes

En la localidad de Xai-Xai, capital de la provincia de Gaza y una de las zonas más afectadas en el sur del país, las autoridades han advertido a los residentes sobre el aumento en la presencia de cocodrilos a medida que se extienden las inundaciones y continúan las evacuaciones hacia terrenos elevados

Las lluvias torrenciales y las graves inundaciones en partes del sur de África durante el último mes han cobrado la vida de más de 100 personas en Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue, donde han destruido miles de hogares y causado daños en caminos, puentes, escuelas e instalaciones de salud

De los 13 decesos reportados por las inundaciones en Mozambique, tres de ellos fueron atribuidos a ataques de cocodrilo, indicaron las autoridades

"Los niveles de los ríos van en aumento y están alcanzando áreas urbanas o zonas densamente pobladas", señaló Paola Emerson, directora de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Mozambique, después de visitar el poblado

"Así que los cocodrilos que, en este caso, viven en el río Limpopo, pueden llegar a zonas pobladas que ahora están sumergidas bajo el agua y esa es la preocupación", añadió

El río Limpopo fluye desde Sudáfrica a través de Mozambique en su camino hacia el océano Índico

Dos personas murieron en un ataque que dejó a otros tres heridos en la región de Gaza a principios de este mes. Además, un cocodrilo se "tragó" a un hombre en Moamba, un pequeño pueblo en la provincia de Maputo, señaló esta semana a Henriques Bongece, secretario provincial, en declaraciones a la prensa local. Maputo es la capital del país

Las autoridades en Maputo señalaron que las inundaciones pudieron haber arrastrado a los cocodrilos a la zona desde un parque en la vecina Sudáfrica

"Queremos hacer un llamado a todos a no acercarse a aguas tranquilas porque en estas aguas hay cocodrilos. Los ríos se han conectado con todas las áreas donde hay agua", declaró Bongece a la prensa local esta semana

Más allá del peligro inmediato que representa la vida silvestre, las inundaciones han desencadenado una crisis humanitaria cada vez más grave

Varias semanas de intensas lluvias, agravadas por la liberación de presas para prevenir fallas estructurales, han afectado a más de 700.000 personas, en su mayoría menores de edad, dejando un sendero de destrucción en vastas tierras de cultivo, según organismos humanitarios como el Programa Mundial de Alimentos y la UNICEF

La Organización Mundial de la Salud advirtió el viernes de graves afectaciones en los servicios de salud en las provincias de Gaza y Maputo luego de que por lo menos 44 instalaciones quedaron destruidas, dejando a decenas de miles sin acceso

La agencia aseguró que los daños a la infraestructura crítica han interrumpido la prestación de servicios, mientras que más de 50.000 personas que se han visto obligadas a trasladarse a refugios temporales cuentan apenas con servicios básicos de salud limitados o, en algunos casos, inexistentes

Advirtió que las personas desplazadas que toman medicamentos a largo plazo enfrentan interrupciones que ponen en riesgo sus vidas, y añadió que se necesita de acciones urgentes para restaurar los servicios esenciales, desplegar unidades móviles de salud y garantizar la continuidad de la atención para las personas con padecimientos crónicos

En los tres países, las agencias humanitarias aseguran que las condiciones de hambruna y los riesgos de brotes van en aumento, después de que las inundaciones arrasaron con con cultivos de los que dependen millones de pequeños agricultores para alimentarse, mientras se cierne la amenaza de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera

___

The Associated Press recibe apoyo financiero para la cobertura de salud global y desarrollo en África de la Fundación Gates. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa