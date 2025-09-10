Inundaciones en Bali causan al menos seis muertos, según las autoridades

JAKARTA, 10 sep (Reuters) - Las inundaciones en Bali, la isla turística de Indonesia, han causado la muerte de al menos seis personas esta semana y han bloqueado las principales carreteras de la capital, según informaron el miércoles las autoridades, afectando un destino turístico muy concurrido.

Las fuertes y continuas lluvias entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana derrumbaron dos edificios en Denpasar, la capital de Bali, causando la muerte de cuatro personas, dijo I Nyoman Sidakarya, jefe de la agencia de búsqueda y rescate de la isla.

Otras dos personas han muerto y 85 han sido evacuadas en la región de Jembrana, informó el miércoles la agencia indonesia de mitigación de desastres.

Las inundaciones seguían azotando Bali el miércoles, dijo a la prensa el jefe de la agencia, Suharyanto.

El acceso al aeropuerto internacional de la isla, cerca de Denpasar, estaba limitado, y solo los camiones podían utilizar las carreteras, dijo Nyoman.

en redes sociales, que Reuters no pudo autenticar, muestran inundaciones en las principales carreteras,

Se han enviado unos 200 equipos de rescate, según Nyoman.

Las fuertes lluvias también provocaron inundaciones en la región indonesia de Nusa Tenggara Oriental, donde han muerto cuatro personas, según la agencia de mitigación de catástrofes. (Información de Stanley Widianto; edición de Saad Sayeed; edición en español de Paula Villalba)