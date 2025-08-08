LA NACION

Inundaciones en China causan 10 muertos y 33 desaparecidos

Diez personas murieron y 33 se encuentran desaparecidas debido a inundaciones repentinas en la...

Diez personas murieron y 33 se encuentran desaparecidas debido a inundaciones repentinas en la provincia de Gansu, en el noroeste de China, informaron este viernes los medios estatales.

"Desde el 7 de agosto lluvias torrenciales continuas provocan crecidas súbitas", reportó la cadena nacional de televisión CCTV, precisando que "diez personas fallecieron y 33 están desaparecidas".

El presidente Xi Jinping ordenó un "empeño absoluto" para rescatar a las personas desaparecidas, indicó CCTV, que pertenece al Estado chino.

Ante la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos Xi ordenó a todas las regiones de China redoblar los esfuerzos para identificar riesgos, añadió la cadena.

Videos compartidos por los bomberos en la red social Weibo mostraron a rescatistas guiando a personas a través de aguas grises y turbulentas en una aldea.

Fotografías publicadas por el gobierno de Gansu revelaron también calles cubiertas de piedras y lodo.

