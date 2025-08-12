Inundaciones en el Himalaya de India habrían dejado al menos 70 muertos

Al menos 68 personas continúan desaparecidas una semana después de que un frente de agua helada arrasó un poblado del Himalaya indio y lo sepultó en lodo, informaron el martes las autoridades.

Adicionalmente, cuatro personas fueron reportadas como muertas, lo que eleva el saldo del desastre del 5 de agosto a más de 70 muertos.

Videos transmitidos por los sobrevivientes mostraron una corriente de agua lodosa que se llevaba edificios de apartamentos.

Autoridades de manejo de desastres indicaron que buscan cuerpos en las ruinas de la localidad turística de Dharali, en el estado de Uttarakhand.

Gambhir Singh Chauhan, de la Fuerza Nacional de Respuesta Nacional de Desastres, dijo que los perros rastreadores identificaron varios sitios donde habría cuerpos, pero que "al excavar sale agua de abajo".

Chauhan dijo que los equipos utilizan radares que penetran el suelo en la búsqueda.

Inicialmente se reportaron 100 personas desaparecidas.

El gobierno local ahora indica que hay 68 desaparecidos, 44 de ellos indios y 22 nepalíes.

Las inundaciones mortales y deslizamientos de tierra son comunes durante la temporada monzónica de junio a septiembre, pero los expertos dicen que el cambio climático aumenta su frecuencia y severidad.