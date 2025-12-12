Inundaciones en Indonesia amenazan a unos orangutanes al borde de la extinción

Un grupo de investigadores advirtió este viernes que las inundaciones acaecidas en Indonesia podrían tener graves consecuencias en una especie de orangutanes que ya está al borde de la extinción en la isla de Sumatra.

Desde finales de noviembre, el noroeste de la isla se vio afectado por unas devastadoras inundaciones que dejaron casi 1.000 muertos y más de 220 desaparecidos, según datos comunicados el jueves por las autoridades.

En Sumatra vive una especie muy inusual de orangután, el Tapanuli, descrita por primera vez en 2017 y que tiene menos de 800 ejemplares en estado salvaje.

Los investigadores analizaron unas imágenes satelitales de los daños causados por las crecidas, especialmente en una de las tres zonas de Sumatra que albergaba 581 primates de esa especie.

A continuación redactaron un artículo, aún en versión preliminar y que la AFP pudo consultar, en el que los expertos llegan incluso a comparar las inundaciones con una "perturbación a un nivel susceptible de provocar la extinción" de los orangutanes de Tapanuli.

Sin embargo, el artículo aún está en su fase inicial: tiene que ser prepublicado en los próximos días y todavía no fue evaluado por otros científicos.

"Pensamos que entre el 6% y el 11% de los orangutanes [que viven allí] probablemente murieron", dijo a la AFP el biólogo Erik Meijaard, que destacó lo vulnerable que es esa especie.

Los investigadores dijeron que ya habían encontrado un orangután muerto en la región y que temen que el lodo, los árboles y el agua se hayan llevado por delante tanto animales salvajes como sus hábitats y fuentes de alimento. Casi el 9% de la zona estudiada habría quedado destruida.

Estudios científicos apuntan que el cambio climático acarrea episodios de lluvia más intensos pues la atmósfera, al calentarse, contiene más humedad. Además, la subida de las temperaturas en los océanos puede agravar las tormentas.

Ecologistas, expertos y el gobierno indonesio también han señalado a la deforestación como uno de los factores causantes de las crecidas repentinas y los deslizamientos de tierra ocurridos en Sumatra.