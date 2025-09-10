Inundaciones en Indonesia dejan al menos 15 muertos y 6 desaparecidos

DENPASAR, Indonesia (AP) — El número de muertos por las inundaciones que azotaron dos provincias en Indonesia aumentó a 15 después de que los rescatistas recuperaron más cuerpos el miércoles, mientras que seis personas seguían desaparecidas, informaron las autoridades.

Las lluvias torrenciales, que comenzaron el lunes, causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en la provincia de Nusa Tenggara Oriental y en la isla turística de Bali.

El miércoles, los rescatistas sacaron los cuerpos de una madre y su hijo enterrados bajo toneladas de lodo en la aldea más afectada de Mauponggo y de un hombre en la aldea vecina de Loka Laba en el distrito de Nagekeo de Nusa Tenggara Oriental, dijeron las autoridades. Anteriormente, tres miembros de una familia fueron encontrados muertos después de que su casa fuera arrastrada y cuatro personas estaban desaparecidas en la aldea de Mauponggo.

En Bali, los rescatistas recuperaron el cuerpo de una mujer cerca del mercado de Kumbasari en la capital provincial de Bali, Denpasar, el miércoles por la noche, según el portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, Abdul Muhari, quien revisó el número de personas que seguían desaparecidas de ocho a dos, después de que algunas fueran incluidas entre los fallecidos.

Ocho cuerpos fueron encontrados en varias áreas a principios del miércoles, incluidos cuatro que estaban en un edificio que se derrumbó y fue arrastrado en el área del mercado de Kumbasari, en el sur de Denpasar, dijo Nyoman Sidakarya, jefe de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Bali.

La lluvia ha hecho que los ríos se desborden, arrasando con nueve ciudades y distritos en Bali. Lodo, rocas y árboles cayeron sobre aldeas en las laderas de las montañas, y la crecida de los ríos sumergió al menos 112 vecindarios y provocó varios deslizamientos de tierra, dijo la Agencia de Mitigación de Desastres de Bali en un comunicado.

En videos publicados por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate pueden verse autos flotando en aguas fangosas mientras soldados y rescatistas en botes de goma ayudaban a niños y personas mayores que se vieron obligados a subir a los techos de casas y edificios inundados.

Las graves inundaciones inundaron miles de hogares y edificios en áreas residenciales y lugares turísticos.

Las autoridades han cortado la electricidad y el agua, lo que ha obligado a hoteles, restaurantes, hospitales y otras instalaciones públicas a usar generadores, dijo Wayan Koster, el gobernador de Bali.

Se han producido deslizamientos de tierra en 18 vecindarios de los distritos de Karangasem, Gianyar y Badung, arrasando al menos 15 tiendas y casas y provocando daños en varias carreteras y puentes, dijo.

“Este desastre también causó pérdidas materiales para los comerciantes y negocios turísticos”, dijo Koster, y agregó que más de 800 personas habían acudido a refugios temporales después de que el agua de la inundación alcanzara hasta 2,5 metros (8 pies) en algunos lugares.

El jefe de la Agencia Local de Mitigación de Desastres, Agustinus Pone, dijo que las inundaciones repentinas en Nagekeo arrastraron a aldeanos y vehículos que pasaban por las aldeas devastadas y provocaron un deslizamiento de tierra que bloqueó tres carreteras, provocando la muerte de al menos seis aldeanos, mientras que cuatro personas seguían desaparecidas.

El clima extremo y el terreno accidentado dificultaron los esfuerzos de rescate, afirmó, señalando que la inundación en Nagekeo también destruyó dos puentes, dos oficinas gubernamentales, una plantación, campos de arroz y ganado, señaló Muhari.

Las fuertes lluvias estacionales, que abarcan aproximadamente desde septiembre hasta marzo, suelen causar inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia.

