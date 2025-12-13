Inundaciones en Indonesia dejaron más de 1.000 muertos

El balance dejado por las inundaciones y los corrimientos de tierras en Indonesia alcanzó los 1.003 muertos y 218 desaparecidos, anunció este sábado la agencia nacional de gestión de catástrofes (BNBP).

Las inundaciones, acaecidas hace dos semanas en las provincias de Sumatra Septentrional, Occidental y Aceh, también causaron más de 5.400 heridos.

Además, 1,2 millones de personas desplazadas siguen alojadas en albergues temporales, indicó la agencia en su página web.

Indonesia, Malasia y Tailandia, en el sudeste asiático, y Sri Lanka, en el sur de Asia, se vieron azotados este mes por intensas tormentas tropicales y por el monzón, que causaron aludes, deslizamientos de tierras y crecidas repentinas.

Es una de las peores catástrofes ocurridas recientemente en Sumatra y Aceh, en su extremo occidental, impactada también por el tsunami de 2004.

El coste de la reconstrucción podría alcanzar casi 52.000 millones de rupias (unos US$3.100 millones).

El gobierno indonesio ha sido criticado por no haber decretado el estado de catástrofe natural, una medida que habría acelerado las labores de rescate y una mejor coordinación. Yakarta tampoco ha querido pedir ayuda internacional, al contrario de Sri Lanka.

El sábado, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitó de nuevo las provincias afectadas y afirmó que los operarios siguen trabajando para reabrir las carreteras que conducen a las zonas más aisladas.

"A causa de las condiciones naturales y físicas, hubo leves retrasos pero inspeccioné todos los sitios de evacuación: están en buenas condiciones, los servicios aportados son adecuados y las provisiones alimentarias, suficientes", declaró el mandatario en la base aérea de Soewondo después de visitar Langkat, en Sumatra Septentrional.