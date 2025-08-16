Inundaciones en Pakistán arrasan hogares y dejan al menos 220 muertos

BUNER, Pakistán (AP) — Rescatistas en el noroeste de Pakistán recuperaron 63 cuerpos más durante la noche de viviendas arrasadas por deslaves e inundaciones repentinas, elevando el número de fallecidos en incidentes relacionados con la lluvia a al menos 220, dijeron las autoridades el sábado.

Cientos de rescatistas seguían buscando sobrevivientes en Buner, un distrito montañoso en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde las lluvias torrenciales y los aguaceros provocaron inundaciones masivas el viernes, señaló Mohammad Suhail, portavoz de los servicios de emergencia. Docenas de viviendas quedaron arrasadas.

Según la autoridad provincial de gestión de desastres, al menos 351 personas han muerto en incidentes relacionados con la lluvia esta semana en Khyber Pakhtunkhwa y en la región norte de Gilgit-Baltistán.

En los últimos días, las inundaciones en Cachemira controlada por India se han cobrado decenas de vidas y han desplazado a cientos de sus hogares tanto allí como en Pakistán.

Los aguaceros son cada vez más comunes en las regiones indias del Himalaya y en el norte de Pakistán, y los expertos sostienen que el cambio climático es un factor que contribuye.

