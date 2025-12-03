Inundaciones mortales en Asia no son casualidad sino una advertencia climática, dicen científicos

HANÓI, Vietnam (AP) — El sudeste asiático está sufriendo inundaciones inusualmente severas este año, mientras tormentas tardías y lluvias implacables causan estragos que han tomado por sorpresa a muchos lugares.

Las muertes han superado las 1.200 en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, con más de 800 personas aún desaparecidas en inundaciones y aludes de tierra. En Indonesia, pueblos enteros permanecen aislados después de que puentes y carreteras quedaran arrasados. Miles de personas en Sri Lanka carecen de agua potable, mientras que el primer ministro de Tailandia reconoció deficiencias en la respuesta de su gobierno.

Malasia todavía se está recuperando de una de sus peores inundaciones, que mató a tres personas y desplazó a miles. Mientras tanto, Vietnam y Filipinas han enfrentado un año de tormentas e inundaciones devastadoras que han dejado cientos de muertos.

Lo que parece sin precedentes es exactamente lo que los científicos del clima esperan: una nueva normalidad de tormentas devastadoras, inundaciones y destrucción.

“El sudeste asiático debe prepararse para una probable continuación y potencial empeoramiento del clima extremo en 2026 y durante muchos años inmediatamente después de eso”, advirtió Jemilah Mahmood, quien lidera el grupo de reflexión Sunway Centre for Planetary Health en Kuala Lumpur, Malasia.

Asia enfrenta toda la fuerza de la crisis climática

Los patrones climáticos del año pasado ayudaron a preparar el terreno para el clima extremo de 2025.

Los niveles atmosféricos de dióxido de carbono que atrapa el calor aumentaron en 2024 más que en ningún año registrado. Eso "puso el turbo" del clima, según la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas, lo que tuvo como resultado un tiempo más extremo.

Asia está soportando la peor parte de tales cambios, calentándose casi el doble de rápido que el promedio global. Los científicos coinciden en que la intensidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos están aumentando.

Las temperaturas más cálidas del océano proporcionan más energía para las tormentas, haciéndolas más fuertes y húmedas, mientras que la subida del nivel del mar amplifica las marejadas ciclónicas, dijo Benjamin Horton, profesor de ciencias de la tierra en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong.

Las tormentas están llegando más tarde en el año, una tras otra, ya que el cambio climático afecta las corrientes de aire y océano, incluidos sistemas como El Niño, que mantiene las aguas oceánicas más cálidas por más tiempo y extiende la temporada de tifones. Con más humedad en el aire y cambios en los patrones de viento, las tormentas pueden formarse rápidamente.

"Aunque el número total de tormentas puede no aumentar dramáticamente, su severidad e imprevisibilidad sí lo harán", apuntó Horton.

Los gobiernos no estaban preparados

La imprevisibilidad, intensidad y frecuencia de los recientes eventos climáticos extremos están abrumando a los gobiernos del sudeste asiático, dijo Aslam Perwaiz del Centro Asiático de Preparación para Desastres, con sede en Bangkok. Él lo atribuye a una tendencia a centrarse en responder a los desastres en lugar de prepararse para ellos.

“Los futuros desastres nos darán aún menos tiempo de preparación”, advirtió Perwaiz.

En las provincias más afectadas de Sri Lanka, poco ha cambiado desde el tsunami del océano Índico de 2004, dijo Sarala Emmanuel, investigadora de derechos humanos en Batticaloa. Mató a 230.000 personas.

"Cuando ocurre un desastre como este, las comunidades pobres y marginadas son las más afectadas", explicó Emmanuel. Eso incluye a los trabajadores pobres de las plantaciones de té que viven en áreas propensas a deslizamientos de tierra.

El desarrollo no regulado que daña los ecosistemas locales ha empeorado el daño por inundaciones, dijo Sandun Thudugala de la organización sin fines de lucro Law and Society Trust, con sede en Colombo. Sri Lanka necesita replantearse cómo construye y planifica, dijo, teniendo en cuenta un futuro donde el clima extremo es la norma.

Videos de troncos arrastrados río abajo en Indonesia sugirieron que la deforestación podría haber empeorado las inundaciones. Desde 2000, las provincias indonesias inundadas de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental han perdido 19.600 kilómetros cuadrados (7.569 millas cuadradas) de bosque, un área más grande que el estado de Nueva Jersey, según Global Forest Watch.

Las autoridades rechazaron las afirmaciones de tala ilegal, diciendo que la madera parecía vieja y probablemente provenía de propietarios de tierras.

Miles de millones en pérdidas, y los fondos climáticos escasean

Los países están perdiendo miles de millones de dólares al año debido al cambio climático.

Vietnam estima que perdió más de 3.000 millones de dólares en los primeros 11 meses de este año debido a inundaciones, deslizamientos de tierra y tormentas.

Los datos del gobierno de Tailandia están fragmentados, pero su Ministerio de Agricultura estima unas pérdidas agrícolas de alrededor de 47 millones de dólares desde agosto. El Centro de Investigación Kasikorn estima que las inundaciones de noviembre en el sur de Tailandia causaron pérdidas de aproximadamente 781 millones de dólares, potencialmente reduciendo un 0,1% del PIB.

Indonesia no tiene datos de pérdidas para este año, pero sus pérdidas anuales promedio por desastres naturales son de 1.370 millones de dólares, según su Ministerio de Finanzas.

Los costos de los desastres son una carga adicional para Sri Lanka, que contribuye con una fracción mínima de las emisiones globales de dióxido de carbono pero está en la primera línea de los impactos climáticos, mientras gasta la mayor parte de su riqueza en pagar deuda extranjera, dijo Thudugala.

"También hay una necesidad urgente de que países vulnerables como el nuestro sean compensados por las pérdidas y daños que sufrimos debido al calentamiento global", afirmó Thudugala.

Rohan Wickramarachchi, propietario de un edificio comercial en la ciudad central de Peradeniya, Sri Lanka, que se inundó hasta el segundo piso, dijo que pedía "apoyo para recuperar algunas de las pérdidas que hemos sufrido". Él y docenas de otras familias que conoce ahora deben empezar de nuevo.

Respondiendo a llamados cada vez más desesperados de ayuda, en la conferencia global sobre el clima COP30 el mes pasado en Brasil, los países se comprometieron a triplicar la financiación para la adaptación climática y hacer disponibles 1,3 billones de dólares en financiación climática anual para 2035. Eso sigue siendo lamentablemente insuficiente en comparación con lo que las naciones en desarrollo solicitaron, y no está claro si esos fondos realmente se materializarán.

Thomas Houlie del instituto de ciencia y política, Climate Analytics, dijo que el sudeste asiático está en una encrucijada para la acción climática. La región está expandiendo el uso de energía renovable pero aún depende de los combustibles fósiles.

“Lo que estamos viendo en la región es dramático y, desafortunadamente, es un recordatorio contundente de las consecuencias de la crisis climática”, apuntó Houlie.

___

Delgado informó desde Bangkok. Los periodistas de Associated Press Edna Tarigan en Yakarta, Indonesia, Jintamas Saksornchai en Bangkok, Tailandia, Sibi Arasu en Bengaluru, India, Eranga Jayawardena en Kandy, Sri Lanka, y Eileen Ng en Kuala Lumpur, Malasia, contribuyeron a este despacho.

___

La cobertura climática y ambiental de Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.