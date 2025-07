Inundaciones repentinas, como la de Texas, son la principal causa de muertes por tormentas en EEUU

La monstruosa y rápida inundación que arrasó el Hill Country de Texas el viernes, causando la muerte de al menos 67 personas y dejando a muchas más desaparecidas, fue una inundación repentina, el principal asesino relacionado con tormentas en el país. Entre los desaparecidos se encuentran niñas que asistían a un campamento de verano.

Las autoridades informaron que alrededor de 850 personas habían sido rescatadas, incluidas algunas por helicóptero.

Aquí hay algunos datos sobre las inundaciones repentinas.

Las inundaciones repentinas se forman rápidamente

Según el Servicio Meteorológico Nacional, una inundación repentina es una inundación que comienza apenas seis horas o a menudo en tan solo tres después del inicio de lluvias intensas.

Las aguas suben tan rápidamente que la gente queda desprevenida, según el servicio meteorológico. Muchas personas se meten en problemas mientras viajan. Si están en casa o en el trabajo, el agua puede subir tan rápido que quedan atrapadas antes de tener tiempo de pensar en escapar.

Eso es exactamente lo que les sucedió a los residentes a lo largo del río Guadalupe en el condado Kerr y el área circundante después de que al menos 25 centímetros cayeran del cielo temprano el viernes por la mañana.

Las aguas rápidas a lo largo del río subieron 8 metros en solo 45 minutos antes del amanecer del viernes, arrasando casas y vehículos. El peligro no había terminado, ya que se esperaban más lluvias intensas el sábado, y las advertencias y vigilancias permanecían en efecto para partes del centro de Texas.

Hubo algún aviso previo en Texas

El jueves por la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una vigilancia de inundación, estimando un aumento del agua de hasta 17 centímetros en algunos lugares. Una "vigilancia" significa que las condiciones son favorables para una inundación y las personas deben estar preparadas, pero las condiciones peligrosas podrían no desarrollarse.

Sin embargo, la vigilancia se actualizó a una advertencia de inundación durante la noche, un aviso que afectó a 30.000 personas. Una advertencia se emite cuando la inundación es inminente o está ocurriendo, dice el servicio meteorológico. El vicegobernador Dan Patrick dijo que el potencial de lluvias intensas e inundaciones cubría un área grande, y "se hizo todo lo posible para advertirles que podrían tener lluvias intensas". Sin embargo, cuando se le preguntó sobre cómo se notificó a las personas en el condado de Kerr para que pudieran ponerse a salvo, el juez Rob Kelly, el principal funcionario electo del condado, respondió: "No tenemos un sistema de advertencia". Cuando los reporteros insistieron sobre por qué no se tomaron más precauciones, Kelly añadió: "Tengan la seguridad de que nadie sabía que venía este tipo de inundación". Las inundaciones repentinas pueden ser mortales El año pasado, 145 personas murieron en inundaciones repentinas, según el servicio meteorológico. En promedio, durante los últimos 30 años, las inundaciones han cobrado 127 vidas anualmente. Las inundaciones atrapan a las personas en vehículos Casi la mitad de todas las muertes relacionadas con inundaciones involucran vehículos. Las muertes por inundaciones afectan a todos los grupos de edad. Muchas personas no se dan cuenta de que un automóvil se vuelve difícil de controlar con solo 15 centímetros (6 pulgadas) de agua y puede ser arrastrado con tan solo 46 centímetros (18 pulgadas). Así que, en lugar de buscar un desvío, con demasiada frecuencia las personas intentan conducir a través del agua en pasos subterráneos u otras áreas bajas. Las inundaciones repentinas pueden ocurrir en cualquier lugar Pueden ocurrir en cualquier lugar, según el servicio meteorológico, que dice que "los arroyos y riachuelos normalmente tranquilos en su vecindario pueden convertirse en torrentes furiosos si cae lluvia intensa sobre ellos". Un área puede inundarse incluso sin lluvia, si está aguas abajo de una tormenta torrencial y un arroyo crecido se dirige hacia allí. Huracanes, tormentas tropicales, sistemas meteorológicos no ciclónicos que llevan lluvias intensas y fallos de presas son algunos eventos meteorológicos que pueden causar inundaciones repentinas. Pueden ocurrir en áreas rurales o en grandes ciudades. ________________________ El corresponsal Adrian Sainz contribuyó con esta nota. ________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.