Inundaciones repentinas dejan nueve muertos en la ciudad ucraniana de Odesa

1 oct (Reuters) - Las inundaciones repentinas en la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, causaron la muerte de nueve personas, entre ellas una familia de cinco miembros que fue arrastrada por el agua desde su apartamento, informaron el miércoles los servicios de emergencia, tras un día de lluvias torrenciales.

Los equipos trabajaron durante toda la noche para rescatar a unas 362 personas y bombear agua de los edificios, dijeron los servicios en la aplicación de mensajería Telegram, y publicó imágenes de pasajeros siendo de un autobús inundado y automóviles sacados del agua.

"Actualmente se sabe que nueve personas, entre ellas un niño, han muerto", dijo el servicio.

Una familia de cinco miembros que vivía en la planta baja de un edificio fue arrastrada por el agua y no pudo escapar, declaró a la televisión ucraniana la portavoz del servicio de emergencias de la región de Odesa, Maryna Averina.

Otras tres mujeres murieron cuando caminaban por una carretera, añadió Averina.

"En sólo siete horas, cayó en Odesa la lluvia de casi dos meses", dijo previamente en Telegram el alcalde, Gennadiy Trukhanov. "Ningún sistema de drenaje de aguas pluviales puede soportar semejante carga".

El gobernador Oleh Kiper dijo que la región sufría por segundo día consecutivo lluvias torrenciales que habían inundado carreteras, provocado cortes de electricidad, dañado propiedades y derribado árboles.

Más de 500 trabajadores participaron en las labores de rescate. Añadió que 42.000 clientes de 32 pueblos y ciudades de la región seguían temporalmente sin suministro eléctrico. (Información de Lidia Kelly y Anna Pruchnicka; edición de Kim Coghill, Clarence Fernandez y Alexandra Hudson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)