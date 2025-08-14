Inundaciones repentinas en Cachemira causan al menos 32 muertos, según India

SRINAGAR, India (AP) — Al menos 32 personas fallecieron a causa de las inundaciones repentinas causadas por las lluvias torrenciales que azotaron un remoto pueblo de montaña en la región de Cachemira controlada por India, dijo el jueves un alto funcionario de gestión de desastres.

Mohammed Irshad afirmó que los equipos de rescate que recorren el devastado pueblo himalayo de Chositi llevaron a al menos 100 personas a un lugar seguro. Según las estimaciones iniciales, habría al menos 50 desaparecidos más, agregó.

El viceministro indio de Ciencia y Tecnología, Jitendra Singh, apuntó que las inundaciones estuvieron provocadas por una tormenta en Jammu y en Chositi, en Cachemira, y "podrían resultar en una cantidad considerable de víctimas".

Chositi es un remoto pueblo himalayo en el distrito cachemir de Kishtwar, y es el último pueblo accesible para vehículos motorizados en la ruta de una peregrinación hindú anual a un santuario de montaña. Se teme que el desastre haya podido afectar a varios peregrinos. Las autoridades suspendieron la peregrinación y movilizaron más equipos de rescate.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.