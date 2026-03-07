Inundaciones repentinas en la capital de Kenia dejan 23 muertos

Al menos 23 personas murieron durante la noche a causa de inundaciones repentinas en Nairobi, informó la policía el sábado, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en medio de una gran devastación.

La capital de Kenia se vio azotada el viernes por fuertes lluvias que convirtieron las principales calles en ríos e inundaron miles de viviendas y negocios.

Los equipos de rescate seguían recuperando cuerpos y rescatando a residentes atrapados el sábado.

Periodistas de AFP observaron carreteras e infraestructuras gravemente dañadas, desde los vastos barrios marginales de la ciudad hasta zonas acomodadas como Parklands.

"Un gran número de áreas de la ciudad se vieron afectadas, pero también condados en todo el país", declaró a AFP el portavoz de la Cruz Roja de Kenia, Munir Ahmed.

La policía precisó haber rescatado al menos a 29 personas durante la noche y dijo permanecer "totalmente desplegada, respondiendo activamente a las llamadas de auxilio y continuando con las misiones de búsqueda y rescate".

Kenya Airways informó que se vio obligada a desviar varios vuelos de Nairobi hacia Mombasa debido a las lluvias.