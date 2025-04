Inundaciones y tornados dejan al menos 16 muertos en medio de tormentas que azotan de Texas a Ohio

DYERSBURG, Tennessee, EE.UU. (AP) — Otras lluvias torrenciales e inundaciones repentinas de registraron el sábado en partes del sur y de la región del centro-norte de Estados Unidos de antemano afectadas por días de tormentas severas que también generaron tornados mortales. Los meteorólogos advirtieron que los ríos en algunos lugares seguirán creciendo durante días.

Día tras día de lluvias intensas han anegado el centro de Estados Unidos, llenando rápidamente los cursos de agua y provocando una serie de emergencias por inundaciones repentinas desde Texas hasta Ohio. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que se espera que docenas de puntos en varios estados alcancen lo que la agencia llama ”nivel de inundación importante”, con posibles inundaciones extensas de estructuras, carreteras, puentes y otra infraestructura crítica.

Al menos 16 muertes relacionadas con el clima se han reportado desde el inicio de las tormentas, entre ellas 10 en Tennessee.

Un hombre de 57 años murió el viernes por la noche después de salir de un auto que fue arrastrado por una carretera en West Plains, Missouri. Las inundaciones mataron a dos personas en Kentucky: un niño de nueve años arrastrado ese mismo día camino a la escuela, y un hombre de 74 años cuyo cuerpo fue encontrado el sábado dentro de un vehículo completamente sumergido en el condado Nelson, de acuerdo con las autoridades.

También el sábado, un niño de 5 años murió en una casa en Little Rock, Arkansas, en un incidente relacionado con el clima, según la policía. No se proporcionaron detalles.

Los tornados a principios de la semana destruyeron barrios enteros y fueron responsables de al menos siete de las muertes.

Y el comercio interestatal se ve afectado —la inundación extrema a lo largo de un corredor que incluye los principales centros de carga en Louisville, Kentucky y Memphis podría provocar retrasos en el envío y la cadena de suministro, destacó Jonathan Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather.

La situación se registra en un momento en que casi la mitad de las oficinas de pronóstico del NWS tienen tasas de vacantes del 20% luego de los recortes impuestos por el gobierno de Trump, el doble que hace sólo una década.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, dijo el sábado que el río Ohio había subido 1,5 metros (5 pies) en 24 horas y continuará creciendo durante días.

“Se prevé que este sea uno de los 10 incidentes de inundación más importantes en la historia de Louisville”, afirmó.

La amenaza de inundaciones repentinas se cierne sobre muchos estados

Las autoridades de Arkansas, Mississippi, Tennessee y Kentucky emitieron emergencias nuevamente el sábado por inundaciones repentinas y advertencias de tornados, incluyendo lluvias intensas y vientos huracanados. Todo el este de Kentucky estaba bajo vigilancia de inundación hasta la mañana del domingo.

Cientos de carreteras en Kentucky eran intransitables debido a las aguas de inundación, árboles caídos o deslizamientos de lodo y rocas.

El centro de Hopkinsville, Kentucky, reabrió temprano el sábado después que las aguas de inundación del río Little retrocedieran, dando a la población un respiro muy necesario, pero aún más lluvias estaban en camino, advirtió el alcalde James R. Knight Jr.

“Recibimos un poco de lluvia, pero la mayor parte se fue al norte de nosotros”, comentó Knight el sábado. “Gracias a Dios por eso. Nos dio un pequeño respiro”.

En la región centro-norte de Kentucky, los funcionarios del servicio de emergencia ordenaron una evacuación obligatoria para Falmouth, un pueblo de 2.000 habitantes en una curva del creciente río Licking. Las advertencias fueron similares a las lanzadas durante las inundaciones catastróficas de hace casi 30 años, cuando el río alcanzó un récord de 15 metros (50 pies) de altura, provocando la muerte de cinco personas y la destrucción de 1.000 hogares.

En Arkansas, los funcionarios encargados del control de las condiciones climáticas suplicaron a la población que evitara todo viaje a menos que fuera absolutamente necesario debido a las inundaciones generalizadas.

El sábado, la empresa ferroviaria BNSF confirmó que un puente ferroviario en Mammoth Spring fue arrasado por las aguas de inundación que causaron el descarrilamiento de varios vagones. No se reportaron heridos, pero BNSF no tenía una estimación inmediata de cuándo se reabrirá el puente.

¿Por qué tanto mal clima?

Desde el miércoles, más de 30,5 centímetros (12 pulgadas) de lluvia han caído en partes de Kentucky, y más de 20 centímetros (8 pulgadas) han caído en partes de Arkansas y Missouri, dijeron los meteorólogos el sábado.

Los expertos atribuyeron el clima extremo a las temperaturas cálidas, una atmósfera inestable, fuerte cizalladura del viento y abundante humedad que fluye desde el Golfo.

Al menos dos informes de tornados observados se registraron el viernes por la noche en Missouri y Arkansas, según el NWS. Uno, cerca de Blytheville, Arkansas, elevó escombros al menos a 7,6 kilómetros (25.000 pies) de altura, indicó la meteoróloga del servicio meteorológico Chelly Amin. La oficina de manejo de emergencias del estado reportó daños en 22 condados por tornados, viento, granizo e inundaciones repentinas.

En Dyersburg, Tennessee, decenas de personas llegaron el sábado a un refugio contra tormentas cerca de una escuela pública bajo la lluvia, con mantas, almohadas y otras necesidades.

Entre ellos estaba George Manns, de 77 años, quien explicó que estaba en su apartamento cuando escuchó la advertencia de tornado y decidió dirigirse al refugio. Apenas unos días antes, la ciudad fue azotada por un tornado que causó millones de dólares en daños.

“Agarré todas mis cosas y vine aquí”, dijo Mann, quien trajo consigo una silla plegable, dos bolsas de artículos de tocador, laptops, iPads y sus medicamentos. “No los dejo en mi apartamento en caso de que mi apartamento sea destruido. Tengo que asegurarme de tenerlos conmigo”.

Schreiner reportó desde Shelbyville, Kentucky. Los periodistas de The Associated Press Andrew DeMillo en Little Rock, Arkansas; Jonathan Mattise y Kimberlee Kruesi en Nashville, Tennessee; Adrian Sainz en Memphis, Tennessee; Jeff Martin en Marietta, Georgia; John Raby en Charleston, Virginia Occidental; Hallie Golden en Seattle; y Rio Yamat en Las Vegas contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.