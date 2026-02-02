Inundada por productos chinos baratos, América Latina batalla para proteger sus industrias

HONG KONG (AP) — China ha estado inundando los mercados de América Latina con exportaciones de bajo precio, especialmente autos y productos de comercio electrónico, mientras sus exportadores se ajustan a los aranceles y movimientos geopolíticos del presidente estadounidense, Donald Trump.

La segunda economía más grande del mundo se ha convertido en un importante socio comercial para muchas naciones latinoamericanas, buscando acceso a sus abundantes recursos naturales y mercados en crecimiento mientras expande su influencia en una región que Trump considera el patio trasero de Estados Unidos.

Las empresas chinas enfrentan una demanda lenta en casa. Necesitan nuevos mercados para sus productos a medida que el país aumenta la producción en muchos sectores. Las exportaciones a América Latina, un mercado de más de 600 millones de personas, y otras regiones han aumentado mientras que las exportaciones a Estados Unidos cayeron 20% el año pasado.

“América Latina tiene una clase media sólida, un poder adquisitivo relativamente alto y una demanda real”, dijo Margaret Myers, directora del programa Asia y América Latina en el grupo de expertos Inter-American Dialogue en Washington. “Esas condiciones hacen que sea uno de los lugares más fáciles para que China descargue su exceso de producción industrial”.

La afluencia de autos, ropa, electrónicos y muebles para el hogar fabricados en China ha irritado a los países que intentan construir sus propias industrias competitivas a nivel global. Algunos, como México, Chile y Brasil, han aumentado los aranceles o tomado otras medidas para proteger sus industrias locales.

Bienes baratos del e-commerce ganan cuota de mercado

Los productos baratos chinos son una buena noticia para muchos consumidores latinoamericanos, pero son un dolor de cabeza para las empresas locales.

Las plataformas de comercio electrónico chinas, lideradas por Temu y Shein, han acelerado esa tendencia.

“Compro en Temu todo el tiempo, ya sea para ropa, accesorios para la casa, ropa de niño, utensilios... en Temu las encuentro mucho más económicas, me da la facilidad de poder comprar quizás no una, sino tres o dos cosas por el mismo valor que lo puedo encontrar en tiendas de marca o los malls”, dice Lady Mogollón, gerente de un restaurante en Chile.

Temu promedió 114 millones de usuarios activos mensuales en América Latina en la primera mitad de 2025, un aumento del 165% interanual desde 2024, estima la empresa de inteligencia de mercado Sensor Tower. Los usuarios activos mensuales de Shein en la región crecieron 18%.

No se trata solo de compras por internet.

Camisetas, chaquetas, pantalones, juguetes, relojes y muebles y más productos fabricados en China llenan los puestos de los vendedores ambulantes en el centro de Ciudad de México.

Ángel Ramírez, el encargado de una tienda de lámparas del centro de la capital mexicana, reconoce que está batallando para competir.

“Nos invadieron más los chinos en cuestión de mercancía”, dijo Ramírez, sentado detrás del mostrador de su tienda completamente desierta.

En los últimos años, el número de tiendas que venden productos fabricados en China en el centro de la Ciudad de México se ha triplicado o más, dijo Ramírez, en algunos casos desplazando a tiendas mexicanas establecidas desde hace mucho tiempo.

Se están perdiendo empleos debido a las importaciones

Argentina está soportando gran parte del peso del aumento de las importaciones chinas, ya que las fábricas locales cierran y despiden trabajadores en un sector manufacturero que emplea a casi una quinta parte de su fuerza laboral.

El volumen de importaciones de comercio electrónico, en su mayoría de China, se disparó 237% en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior, según muestran las estadísticas del gobierno argentino.

Luciano Galfione, presidente de la fundación argentina sin fines de lucro Pro Tejer, que representa a los fabricantes textiles, comenta que están operando a una capacidad históricamente baja mientras las importaciones alcanzan niveles récord, lo cual considera un ataque indiscriminado.

Claudio Drescher, jefe de la cámara de la industria y propietario de la marca de ropa Jazmín Chebar nacida en Buenos Aires, opina que esta “moda ultrarrápida” y la cantidad de productos chinos que llegan a Argentina es muy preocupante.

Un portavoz de Temu dijo que la empresa ha estado dando a las empresas locales de América Latina “acceso a un canal en línea de bajo costo y escalable que antes estaba fuera del alcance de muchas de ellas”, incluyendo la apertura de su mercado a vendedores nacionales en México y Brasil en 2025.

Shein dijo en un comunicado que la empresa “respeta la importancia de las industrias locales y la competencia justa”. No comentó sobre debates más amplios de política comercial.

Autos chinos ganan terreno en Brasil y México

México y Brasil, los centros de fabricación de automóviles de la región de América Latina, también están bajo presión por el aumento de las importaciones de autos chinos a bajo precio.

Los fabricantes de vehículos chinos como BYD y GWM ven enormes oportunidades de crecimiento en América Latina. Más del 80% de los 61.615 vehículos eléctricos vendidos en 2024 en Brasil, el sexto mercado automotriz más grande del mundo, fueron marcas chinas, según la Asociación Brasileña de Vehículos Eléctricos.

México se ha convertido en el mayor destino de las exportaciones de automóviles chinos, importando 625.187 unidades el año pasado, según la Asociación China de Automóviles de Pasajeros, superando las importaciones de Rusia.

Tanto Brasil como México ya tienen sus propias industrias automotrices robustas.

Se calcula que México, como base para los principales fabricantes mundiales, es el séptimo mayor productor de automóviles del mundo, aunque alrededor de 3,4 millones de los casi 4 millones de vehículos que fabricó el año pasado fueron exportados. Brasil produjo alrededor de 2,6 millones de vehículos, incluidos muchos eléctricos e híbridos. Eso se compara con la producción de China de 34,5 millones de vehículos, incluyendo más de 7 millones exportados al extranjero.

En una industria donde la escala es vital, Jorge Guajardo, socio de la consultora DGA Group y exembajador mexicano en China, dijo que China tiene una ventaja comparativa en vehículos eléctricos, con precios asequibles y un apoyo masivo del gobierno.

Paul Gong, jefe de Investigación de Autos de China para el banco suizo UBS, afirma que los autos chinos asequibles atraen a muchos conductores y continuarán ganando terreno en América Latina.

Los fabricantes de automóviles chinos también están invirtiendo en producción local. BYD y GWM están construyendo fábricas en Brasil para expandir la capacidad en la región, potencialmente creando cientos, si no miles, de empleos. Sin embargo, el año pasado, fiscales en Brasil demandaron a BYD por acusaciones de malas condiciones laborales para los trabajadores, lo cual la empresa negó.

América Latina, rica en recursos, tiene una influencia limitada sobre China

China necesita los vastos recursos naturales de América Latina para sus industrias hambrientas, desde el litio en Brasil hasta el cobre en Chile y la harina de pescado en Perú. Pero los déficits comerciales con China están creciendo en toda la región.

El déficit de México con China, su segundo mayor socio comercial después de Estados Unidos, alcanzó los 120.000 millones de dólares en 2024, con exportaciones que incluyen materias primas como cobre y sus concentrados, equipos eléctricos y electrónicos y productos agrícolas que totalizan solo alrededor de 9.000 millones de dólares.

El déficit comercial de Argentina con China aumentó a casi 8.200 millones de dólares en 2025, impulsado por importaciones de más artículos como maquinaria y equipos eléctricos y bienes manufacturados que sus exportaciones, incluidas materias primas como soja y carne.

Brasil registró un superávit comercial de alrededor de 29.000 millones de dólares con China el año pasado, según datos oficiales brasileños. Eso se debe en parte al aumento de las exportaciones de soja después de que Beijing pausó sus compras de soja cultivada en Estados Unidos. Chile tiene un superávit con China gracias a sus exportaciones de cobre, litio, frutas y vino.

En la mayoría de los casos, China exporta principalmente bienes manufacturados e importa materias primas. Pero la relación va mucho más allá de esos aspectos básicos.

China proporcionó préstamos y subvenciones a países de América Latina y el Caribe entre 2014 y 2023 por un valor aproximado de 153.000 millones de dólares, la mayor fuente de financiamiento del sector oficial para la región, en comparación con aproximadamente 50.700 millones de dólares que otorgó Estados Unidos, según AidData, un laboratorio de investigación en William & Mary, una universidad pública en Virginia.

Eso significa que por cada dólar donado o prestado por Washington, Beijing proporciona tres.

América Latina es un pilar de la estrategia de China de “Sur Global” para contrarrestar la influencia occidental, dijo Andy Mok, investigador principal en el Centro para China y la Globalización.

China financió un megaproyecto portuario de 1.300 millones de dólares en Chancay, Perú, que se inauguró en 2024 y que eventualmente podría conectarse mediante un ferrocarril planificado con las costas de Brasil en el Atlántico.

Las empresas chinas respaldadas por el Estado también han realizado inversiones masivas en represas, minas y otras infraestructuras en toda la región.

Meyers del grupo de expertos Inter-American Dialogue señala: “Puede haber una profunda preocupación por la competitividad, pero políticamente, muchos países sienten que no tienen el espacio para resistir el aumento de las exportaciones de China. La relación se ha vuelto demasiado importante económicamente”.

Aún así, algunos países están resistiendo las importaciones chinas

Durante mucho tiempo, México ha buscado proteger las industrias locales, imponiendo aranceles de hasta el 50% a las importaciones de China, incluidos productos automotrices, electrodomésticos y ropa.

Brasil está entre los países que están eliminando o reduciendo gradualmente las exenciones de impuestos de importación a los “minis”, los paquetes del extranjero que cuestan menos de 50 dólares, en parte para apuntar a las importaciones baratas de China. También está aumentando los aranceles sobre las importaciones de vehículos eléctricos. Otros países pueden seguir su ejemplo, ya que algunos analistas esperan más medidas proteccionistas, incluidos aranceles y regulaciones más estrictas que salgan de América Latina.

Chile ha aumentado los aranceles e impuso un impuesto al valor agregado del 19% sobre paquetes de bajo valor.

Dado el creciente poder de China, sin embargo, los países enfrentan un “acto de equilibrio cuando se trata de políticas proteccionistas”, de acuerdo con Leland Lazarus, fundador de Lazarus Consulting, que se enfoca en las relaciones entre China y América Latina.

“No pueden ir demasiado lejos, o China puede tomar represalias de la misma manera”, señaló. “Por lo tanto, su influencia tiene un límite”.

DeBre informó desde Buenos Aires, Argentina; Batschke en Santiago, Chile, y Sánchez en Ciudad de México. Didi Tang en Washington; Gabriela Sá Pessoa y Tatiana Pollastri en Sao Paulo, Brasil, y Megan Janetsky en Ciudad de México también contribuyeron a esta historia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.