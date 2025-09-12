Inusuales visitas simultáneas a Europa de los ministros de Asuntos Exteriores de China y Taiwán

TAIPÉI/PEKÍN, 12 sep (Reuters) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de Taiwán y China visitan Europa al mismo tiempo esta semana, una rara coincidencia de agendas en el mismo lugar dados los esfuerzos de Pekín por impedir que Taipéi tenga cualquier tipo de compromiso diplomático con el exterior.

China considera Taiwán, gobernado democráticamente, como su propio territorio, y afirma que es una provincia china sin derecho a mantener relaciones entre Estados, una opinión que el Gobierno de Taipéi rechaza fuertemente y contra la que ha luchado.

El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, llegó a Praga el jueves para asistir a un acto en el Museo Nacional Checo, que acoge una exposición de objetos imperiales chinos procedentes del mundialmente conocido Museo del Palacio Nacional de Taiwán.

El museo taiwanés informó en un comunicado de que también asistió a la inauguración de la exposición con Lin el portavoz del Senado checo, Milos Vystrcil, que visitó Taiwán en 2020, lo que avivó la ira de Pekín.

El Ministerio de Asuntos Exteriores checo declinó hacer comentarios.

Checa, que como la mayoría de los países solo reconoce formalmente a Pekín y no a Taipéi, se ha acercado cada vez más a Taiwán, viendo paralelismos entre la amenaza que Europa afronta de Rusia y la amenaza que la isla afronta de China.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán dijo que el viaje de Lin a Europa tenía por objeto promover el Año de la Cultura de Taiwán en Europa, una serie de actos culturales taiwaneses en el continente, "como un puente que conecta los valores europeos y taiwaneses, al tiempo que fomenta los intercambios y las interacciones con los socios europeos".

No precisó qué otros países podría visitar.

Por otra parte, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, inicia el viernes una visita a tres países europeos.

Visitará Austria, Eslovenia y Polonia.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, dijo que el Gobierno se opone firmemente a cualquier intercambio oficial con Taiwán, refiriéndose al ministro taiwanés Lin como "un mero representante local de asuntos exteriores en China".

A principios de esta semana, China y Taiwán se enzarzaron en una agria guerra de palabras por la exposición de Praga, en la que se exhibe una de las joyas de la corona del Museo del Palacio Nacional, la col de jadeíta de la dinastía Qing.

por la exposición, la Oficina de Asuntos de Taiwán de China dijo que Taiwán intentaba explotar los tesoros chinos con fines de "independencia cultural" y que el objetivo de Taipéi era la "des-sinificación".

El jueves, el Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán respondió que China era la responsable de no proteger las antigüedades.

"No fuimos nosotros quienes emprendimos la Revolución Cultural, fueron los comunistas chinos", dijo el portavoz Liang Wen-chieh, refiriéndose al periodo de 1966-1976 en el que Mao Zedong dijo la guerra de clases y el arrasamiento de la vieja China. (Información de Ben Blanchard y Ryan Woo; información adicional de Joe Cash y Jason Hovet en Praga; edición de Muralikumar Anantharaman y Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)