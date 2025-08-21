Invasión Venezuela impactaría en Colombia, Petro

“Si invaden a Venezuela el precio del petróleo baja de US$50 y Ecopetrol quiebra. Ecopetrol quiebra si el precio internacional del petróleo son US$50, demostrado técnicamente”, aseguró el mandatario en un evento público al que fue invitado por magistrados y realizado en Bogotá.

“Si invaden a Venezuela los números se nos triplican”, agregó Petro en referencia a la cifra de ciudadanos venezolanos que llegarían a su país, que acoge a la mayor diáspora de esa nación con 2,8 millones de personas, según cifras de Migración Colombia.

Posteriormente, en un mensaje en su cuenta de X, el Presidente le respondió a la senadora derechista María Fernanda Cabal que “estimular una invasión a Venezuela, traerá como consecuencia, millones en la migración a Colombia y la caída del precio del petróleo a menos de US$50, y quebrará por tanto a Ecopetrol, mientras los extractores de petróleos livianos árabes norteamericanos y rusos, se quedarán con el mercado”.

Los temores sobre Venezuela surgen del avance de tres buques estadounidenses hacia las costas de ese país en aguas del Mar Caribe, por orden de la Casa Blanca que decidió involucrar en la lucha antinarcóticos a sus militares. A eso se suma la decisión de Washington de aumentar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, hasta los US$50 millones. (ANSA).