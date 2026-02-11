Inventarios crudo y gasolina de EE. UU. aumentan, reservas de destilados disminuyen: EIA

HOUSTON, 11 feb -

Los inventarios de crudo y gasolina de Estados Unidos aumentaron, mientras que las reservas de destilados disminuyeron la semana pasada, informó el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA).

Las reservas de crudo aumentaron en 8,5 millones de barriles hasta 428,8 millones de barriles en la semana que finalizó el 6 de febrero, según la EIA, en comparación con las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters, que apuntaban a un aumento de 793.000 barriles. Las reservas de crudo en el centro de distribución de Cushing, Oklahoma, aumentaron en 1,1 millones de barriles, según la EIA. La producción de crudo de las refinerías cayó en 29.000 barriles por día, según la EIA, que destacó que las tasas de utilización de las refinerías cayeron 1,1 puntos porcentuales en la semana, hasta el 89,4%.

Las reservas de gasolina

aumentaron en 1,2 millones de barriles en la semana hasta 259,1 millones de barriles, según la EIA, en comparación con las expectativas de analistas en una encuesta de Reuters, que apuntaban a una reducción de 0,4 millones de barriles. Las reservas de destilados, que incluyen el diésel y el gasóleo de calefacción, descendieron en 2,7 millones de barriles hasta 124,7 millones de barriles, frente a las expectativas de una caída de 1,3 millones de barriles, según los datos de la EIA.

Las importaciones netas de crudo de Estados Unidos

aumentaron la semana pasada en 912.000 bpd, según la EIA. (Reporte de Georgina McCartney y Arathy Somasekhar en Houston, editado en español por Javier Leira)