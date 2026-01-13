Inventarios de cobre disponibles en la LME caen a su nivel más bajo en seis meses

Por Eric Onstad

LONDRES, 13 ene (Reuters) -

La disponibilidad de cobre en los almacenes registrados de la ⁠Bolsa de Metales ⁠de Londres (LME) cayó un 22%, hasta alcanzar el nivel más bajo en seis meses, según mostraron el ⁠martes los datos ‌de ​la entidad, mientras el metal sigue fluyendo hacia Estados Unidos.

Los inventarios ​de cobre en la LME -aquellos que no han sido reservados ‌para su retirada- bajaron a ‌89.725 toneladas, frente a las 115.150 ​del día anterior, marcando su cota más reducida desde el 10 de julio, según los datos.

El descenso se produjo después de que los operadores notificaron a la LME que tenían previsto retirar 30.200 toneladas de cobre, en su mayoría de los almacenes del operador en Corea del Sur ⁠y Taiwán.

Los comerciantes han estado sacando existencias de cobre de los almacenes de ​la LME y enviándolas a Estados Unidos, donde cobra una prima debido a la especulación ante la decisión que se tomará a finales de este año sobre la imposición de aranceles estadounidenses al cobre refinado. Los precios de referencia del cobre en la ⁠LME se dispararon la semana pasada por encima de los 13.000 dólares ​la tonelada, impulsados por el temor a la escasez.

Las existencias en los almacenes estadounidenses de Comex han aumentado un 444% en los últimos 12 meses, ‍a 520.441 toneladas cortas.

La acumulación de cobre en Estados Unidos ha creado escasez en otras partes del mundo, lo que se refleja en los diferenciales de la LME. La prima del cobre al contado de la LME ​sobre el contrato a tres meses subía a 64 dólares la tonelada en la sesión, la más alta en un mes y por encima de los 3 ‍dólares de hace una semana.

