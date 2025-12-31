Inventarios de combustibles residuales, cerca de alcanzar máxima capacidad en Venezuela: fuentes

31 dic (Reuters) - La acumulación de combustibles residuales en los tanques terrestres de Venezuela está obligando a PDVSA a recurrir a soluciones extremas para evitar el cierre de unidades de refinación, en medio de un bloqueo de Estados Unidos que impide la entrada y salida de buques sancionados, según cuatro fuentes.

Algunos tanqueros han entrado en aguas venezolanas en los últimos días y un par de buques más con bandera china se están acercando a la costa, pero la mayoría de los barcos con destino a puertos venezolanos para entregas de carga en diciembre y principios de enero han dado media vuelta.

La presión de Estados Unidos, que busca la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, está provocando la crisis operativa más grave para PDVSA desde que el Departamento del Tesoro sancionó en 2020 a los principales socios comerciales de la compañía, obligándola a recurrir a intermediarios para colocar su petróleo en China.

Esos intermediarios han recurrido durante años a buques sancionados y a una "flota fantasma" de tanqueros que ocultan su ubicación para transportar petróleo sancionado desde países como Venezuela.

Debido a que produce principalmente crudo extrapesado que necesita diluirse para su transporte y procesarse en refinerías complejas, Venezuela también produce grandes volúmenes de fuel oil residual que normalmente se exporta a Asia. Sin embargo, el bloqueo ha reducido esos envíos al mínimo en las últimas dos semanas, según documentos de la empresa y datos de monitoreo.

Tras llenar casi por completo los tanques terrestres, PDVSA ha estado almacenando crudo y fuel oil en buques tanque. Pero con unos 25 millones de barriles de residuos ya almacenados, la empresa se está quedando sin capacidad, según una de las fuentes.

"Ya no encuentran dónde meter" el combustible, añadió la fuente. "Sin la salida de los barcos, la situación está fea".

PDVSA ahora está intentando reabrir los tanques inactivos y ha comenzado a enviar combustible residual a las piscinas de desechos petroleros en la región occidental del país, para evitar el cierre de las unidades operativas del Centro de Refinación Paraguaná, con capacidad de 955.000 barriles por día, según otra fuente.

PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios. El Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y Maduro han dicho que el país seguirá produciendo y exportando su petróleo.

Las exportaciones petroleras de Venezuela en diciembre cayeron a aproximadamente la mitad de los 950.000 bpd que promediaron en noviembre, según cifras preliminares.

Los buques fletados por Chevron, principal socio de PDVSA, la estadounidense, se encuentran entre los pocos que zarpan para transportar petróleo desde mediados de diciembre. (Redacción Reuters. Editado en español por Javier Leira)