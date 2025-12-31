Inventarios de combustibles residuales están a punto de alcanzar su máxima capacidad en Venezuela: fuentes

31 dic - La acumulación de combustibles residuales en los tanques terrestres de Venezuela está obligando a la estatal PDVSA a recurrir a soluciones extremas para evitar el cierre de unidades de refinación, mientras persiste un bloqueo de Estados Unidos que impide la entrada y salida de buques sancionados, restringiendo las exportaciones al mínimo, según cuatro fuentes.

Debido a que produce principalmente crudo extrapesado que necesita diluirse para su transporte y procesarse en refinerías complejas, Venezuela también produce grandes volúmenes de fuel oil residual que normalmente se exporta a Asia. Sin embargo, el bloqueo estadounidense ha reducido esos envíos al mínimo en las últimas dos semanas, según documentos de la empresa y datos de monitoreo.

Tras llenar casi por completo los tanques terrestres, PDVSA ha estado almacenando crudo y combustibles residuales en buques tanque como parte de una estrategia de almacenamiento flotante. Sin embargo, con unos 25 millones de barriles de residuos ya almacenados, la empresa se está quedando sin capacidad, según una de las fuentes.

PDVSA ahora está tratando de reabrir los tanques inactivos y ha comenzado a enviar combustible residual a las piscinas de desechos de petróleo en la región occidental del país, una solución extrema para evitar el cierre de unidades operativas en el Centro de Refinación Paraguaná, con capacidad de 955.000 barriles por día, dijo otra fuente. (Redacción Reuters)