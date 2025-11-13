Inventarios de crudo aumentan en EE. UU.; caen las de gasolina y destilados: EIA

13 nov (Reuters) - Las existencias de crudo en Estados Unidos aumentaron, mientras que las de gasolina y destilados cayeron la semana pasada, informó el jueves la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA).

* Los inventarios de crudo aumentaron en 6,4 millones de barriles hasta los 427,6 millones de barriles en la semana finalizada el 7 de noviembre, según la EIA, en comparación con las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters de un incremento de 1,96 millones de barriles.

* Las existencias de crudo en el centro de entrega de Cushing, Oklahoma, disminuyeron en 346.000 barriles durante la semana, de acuerdo a la EIA.

* Los futuros del petróleo recortaron ganancias tras el informe.

* El funcionamiento de las refinerías de crudo aumentó en 717.000 barriles diarios, mientras que las tasas de utilización subieron 3,4 puntos porcentuales hasta el 89,4% en la semana.

* Las existencias de gasolina de Estados Unidos bajaron en 945.000 barriles en la semana hasta los 205,1 millones de barriles, según la EIA, frente a las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters de una reducción de 1,89 millones de barriles.

* Los inventarios de destilados, que incluyen diésel y combustible para calefacción, descendieron en 637.000 barriles en la semana hasta los 110,9 millones de barriles, frente a las expectativas de una caída de 2,03 millones de barriles, según los datos.

* Las importaciones netas de crudo estadounidense aumentaron la semana pasada en 849.000 barriles diarios. (Reporte de Liz Hampton en Denver y Georgina McCartney en Houston; Editado en Español por Manuel Farías)