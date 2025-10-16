Inventarios de crudo en EEUU aumentan, caen los de gasolina y destilados: EIA

Por Arathy Somasekhar y Georgina McCartney

HOUSTON, 16 oct (Reuters) - Las existencias de crudo en Estados Unidos subieron, mientras que las de gasolina y destilados disminuyeron la semana pasada, informó el jueves la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA).

* Los inventarios de crudo crecieron en 3,5 millones de barriles a 423,8 millones de barriles en la semana finalizada el 10 de octubre, dijo la EIA, lo que se compara con las expectativas de los analistas consultados en una encuesta de Reuters de un incremento de 288.000 barriles.

* Las existencias de petróleo en el centro de entrega de Cushing, Oklahoma, bajaron en 703.000 barriles durante la semana.

* La producción de crudo en las refinerías descendió en 1,2 millones de barriles diarios, según la EIA.

* Las tasas de utilización de las refinerías cayeron 6,7 puntos porcentuales en la semana, al 85,7%.

* Las existencias de gasolina bajaron en 267.000 barriles en la semana a 218,8 millones de barriles, de acuerdo a los datos de la EIA. Los analistas en una encuesta de Reuters esperaban una reducción de 75.000 barriles.

* Los inventarios de destilados, que incluyen diésel y combustible para calefacción, cayeron en 4,5 millones de barriles en la semana a 117 millones de barriles. Analistas esperaban un descenso de 294.000 barriles.

* Las importaciones netas de crudo de Estados Unidos disminuyeron en 1,75 millones de barriles diarios, según la EIA. (Reporte de Arathy Somasekhar y Georgina McCartney en Houston; Editado en Español por Manuel Farías)