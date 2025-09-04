Inventarios de crudo en EEUU aumentan por mantenimiento de las refinerías: EIA

Por Arathy Somasekhar y Georgina McCartney

HOUSTON, 4 sep (Reuters) - Los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada, mientras las refinerías se dirigían a la temporada de mantenimiento, al tiempo que las existencias de gasolina cayeron antes del fin de semana largo del Día del Trabajo, mostraron el jueves los datos de la Administración de Información de Energía.

Los inventarios de crudo aumentaron en 2,4 millones de barriles a 420,7 millones de barriles en la semana finalizada el 29 de agosto, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), frente a las expectativas de los analistas en un sondeo de Reuters de una reducción de 2 millones de barriles.

"Esto es un informe algo bajista con ese aumento del crudo", dijo John Kilduff, socio de Again Capital, agregando que los inventarios de crudo se verían presionadas por la reducción de la actividad de las refinerías debido al mantenimiento del otoño boreal.

Las existencias de crudo en el centro de entrega de Cushing, Oklahoma, aumentaron en 1,6 millones de barriles la semana pasada, según la EIA.

Las importaciones netas de crudo crecieron en 434.000 barriles diarios, según los datos.

El procesamiento de crudo en las refinerías descendió en 11.000 barriles diarios y la tasa de utilización de las refinerías cayó 0,3 puntos porcentuales durante la semana, situándose en el 94,3%.

Los inventarios de gasolina bajaron en 3,8 millones de barriles en la semana a 218,5 millones de barriles, según la EIA, frente a expectativas de una reducción de 1,1 millones de barriles.

Las existencias de destilados, que incluyen diésel y combustible para calefacción, aumentaron en 1,7 millones de barriles en la semana a 115,9 millones de barriles, en contra de las expectativas de un descenso de 600.000 barriles, según los datos. (Reporte de Arathy Somasekhar y Georgina McCartney en Houston, editado en Español por Manuel Farías)