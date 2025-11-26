Inventarios de crudo, gasolina y destilados de EE. UU. crecen en la última semana: EIA

26 nov (Reuters) - Los inventarios de crudo, gasolina y destilados de Estados Unidos subieron la semana pasada, informó el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés).

* Los inventarios de crudo aumentaron en 2,8 millones de barriles a 426,9 millones de barriles en la semana finalizada el 21 de noviembre, según la EIA, lo que se compara con las expectativas de los analistas consultados en una encuesta de Reuters de un alza de 55.000 barriles.

* Las existencias de crudo en el centro de entrega de Cushing, Oklahoma, disminuyeron en 68.000 barriles durante la semana, según la EIA.

* Los precios del petróleo apenas variaban tras conocerse el informe. Los futuros del Brent caían 4 centavos, a US$62,44 el barril a las 1536 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate subían 6 centavos a US$58,01 el barril.

* El procesamiento de crudo en las refinerías creció en 211.000 barriles por día, dijo la EIA, mientras que las tasas de utilización subieron 2,3 puntos porcentuales en la semana, a 92,3%.

* Los inventarios de gasolina de Estados Unidos aumentaron en 2,5 millones de barriles en la semana a 209,9 millones de barriles, según la EIA, en comparación con las expectativas de los analistas de Reuters, que esperaban un incremento de 745.000 barriles.

* Las existencias de destilados, que incluyen diésel y el combustible para calefacción, ganaron 1,1 millones de barriles a 112,2 millones de barriles, frente a las expectativas de un avance de 556.000 barriles, según los datos de la EIA.

* Las importaciones netas de crudo estadounidense crecieron en 1,05 millones de barriles diarios, según la EIA. (Reporte de Liz Hampton en Denver y Georgina McCartney en Houston; Editado en Español por Ricardo Figueroa)