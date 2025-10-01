Inventarios de crudo, gasolina y destilados de EEUU aumentan en la última semana: EIA

1 oct (Reuters) - Los inventarios estadounidenses de crudo, gasolina y destilados crecieron la semana pasada, informó el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés).

Los inventarios de crudo subieron 1,8 millones de barriles, a 416,5 millones de barriles en la semana finalizada el 26 de septiembre, según la EIA, en comparación con las expectativas de los analistas consultados en una encuesta de Reuters de un alza de 1 millón de barriles.

* Las existencias de crudo en el centro de entrega de Cushing, Oklahoma, disminuyeron 271.000 barriles durante la semana, según la EIA.

* La producción de crudo en las refinerías descendió 308.000 barriles diarios, según la EIA, mientras que los índices de utilización cayeron 1,6 puntos porcentuales, al 91,4%.

* Las reservas de gasolina de Estados Unidos sumaron 4,1 millones de barriles en la semana, a 220,7 millones de barriles, según la EIA, frente a las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters de un aumento de 0,7 millones de barriles.

* Las existencias de destilados, que incluyen el diésel y el combustible de calefacción, crecieron 0,6 millones de barriles en la semana, a 123,6 millones de barriles, frente a las expectativas de una caída de 1,1 millones de barriles, según los datos de la EIA.

* Las importaciones netas de crudo estadounidense subieron la semana pasada 71.000 barriles diarios, según la EIA. (Editado en Español por Ricardo Figueroa)