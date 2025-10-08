Inventarios de crudo suben en EEUU; los de gasolina y destilados caen: EIA
Por Lynx Insight Service
8 oct (Reuters) - Las existencias de petróleo aumentaron la semana pasada en Estados Unidos, mientras que las de gasolina y destilados bajaron, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA).
* Los inventarios de petróleo subieron 3,72 millones de barriles la semana pasada, a 420,3 millones de barriles, lo que se compara con expectativas de los analistas de un alza de 1,9 millones de barriles, según sondeo de Reuters.
* Los inventarios en el centro de acopio y recepción de Cushing, Oklahoma, bajaron en 763.000 barriles la semana pasada, dijo la EIA.
* La utilización de las refinerías subió 129.000 barriles por día, según las cifras de EIA. La tasa de uso avanzó 1 punto porcentual.
* Las existencias de gasolina disminuyeron en 1,6 millones de barriles en la semana, a 219,1 millones de barriles, dijo la EIA, lo que se compara con expectativas de los analistas de una baja de 0,9 millones de barriles.
* Los inventarios de destilados, que incluyen al diésel y el combustible de calefacción, cayeron en 2 millones de barriles en la semana, a 121,6 millones de barriles, frente a las expectativas de una baja de 1,2 millones de barriles, mostró el reporte de la EIA.
* Las importaciones netas de crudo durante la semana pasada crecieron 731.000 barriles por día, dijo la EIA. (Reporte de Liz Hampton en Denver; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
